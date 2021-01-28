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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı programa katılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Başöğretmen Salonunda "İlk Yardım Okulu: Kahramanlar İş Başında Kitabı" tanıtımına katılıyor
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İstanbul'da sabah

İstanbul'da sabah

İstanbul'da doğan güneş, Galata Kulesi ve Karaköy'de güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı)

Lübnan'da gösteriler devam ediyor Fotoğraf: Houssam Shbaro

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına karşı 25 Ocak’ta başlayan protestolar devam ediyor. Trablusşam kentindeki protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Bazı göstericiler, ateş yakarak bazı yolları kapatı. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )

New York'ta yılın ilk dolunayı Fotoğraf: Tayfun Coşkun

ABD'de ''Kurt Ayı'' olarak da isimlendirilen yılın ilk dolunayı, New York kentindeki Brooklyn Köprüsüyle güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )

Trabzon'da kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz

Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sahilde yiyecek bulma sıkıntısı çeken martı ve karabataklar ise vatandaşların attığı ekmeklerle beslendi. Kuşların yiyecek mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )

Malezya’da ‘Thaipusam Bayramı’ koronavirüs tedbirleri altında kutlandı Fotoğraf: Syaiful Redzuan

Malezya’da Hinduların kutladığı Thaipusam Bayramı bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlandı. Dünyanın en büyük Hindu tapınağı olarak gösterilen başkent Kuala Lumpur’daki Batu Mağarası'ndaki ritüeller, Ulusal Güvenlik Kurulu'nun getirdiği kısıtlamalarla sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirildi. Bazı aileler ise ritüelleri evlerinde gerçekleştirerek bayramı evlerinde kutladı. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )

Gazzeli ailelere yemek yardımı Fotoğraf: Ali Jadallah

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle pek çok aile yaşamak için gerekli olan en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekiyor. Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki hayırsever bir kadın, ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıttı. Çocuklar, dağıtılan yemekten alabilmek için sıraya girdiler. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Gölcük ve Abant yarı yıl tatilinde ilgi odağı oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük tabiat parkı tatilcilerin gözde mekanı oldu. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )

Mehmetçik karlı dağlarda teröristlere nefes aldırmıyor Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ülkede sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için Hakkari'de fedakarca görev yapan askerler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği Arguş-2 Üs Bölgesi'nde teröristlere göz açtırmıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü 2 bin 400 rakımlı Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri, teknolojik imkanları ve hareket kabiliyetleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor. Sarp dağlar ve karla kaplı arazilerde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutan askerler, Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Göçmen kuşların uğrak durağı Çukurova Deltası, misafirleriyle "cıvıl cıvıl" oldu Fotoğraf: Eren Bozkurt

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından olan ve kış sayımında 44 türden 175 bin 802 su kuşu tespit edilen Çukurova Deltası, misafirleriyle şenlendi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Van'da dolunay Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'da akşam saatlerinde Erek Dağı'nın arkasından beliren dolunay, minare ve bulutlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Giresun'da buz tutan gölet ve akarsu güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Mahmut Ahmet Yeles

Giresun'un iç kesimdeki Şebinkarahisar ilçesinde soğuk havanın etkisiyle buz tutan Silbehan Göleti ile Çağlayan Şelalesi'nde suyun düştüğü yerde oluşan buz kütlesi, adeta görsel şölen oluşturdu. Çağlayan köyü sınırlarında yer alan ve kayalık alanın ortasından akan Çağlayan Şelalesi'nin döküldüğü yerde ise buz kütleleri oluştu. Buz kütleleri travertenleri anımsatan görüntüsüyle doğaseverlerin de ilgisini çekti. ( Mahmut Ahmet Yeles - Anadolu Ajansı )

Kovid-19'la mücadele yerli ve milli aşıların üretimini hızlandıracak Fotoğraf: Aytaç Ünal

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle sürdürülen 17 yerli aşı çalışması bulunuyor. Yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü merkezler arasında Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü de yer alıyor. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )

Eğitim yuvasına dönüştürülen Sümerbank Bez Fabrikası tarihin izlerini taşıyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin

Cumhuriyet döneminin ilk sanayi kuruluşlarından olan, ünlü Rus mimar Prof. Ivan Sergeevich Nikolaev tarafından Kayseri'ye inşa edilen Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasına ait binalardan restorasyonu tamamlananlar 8 yıldan bu yana Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerine eğitim hizmeti veriyor. 86 yıl önce Kayseri ve Türkiye ekonomisine kazandırılan tarihi fabrikanın restorasyon bekleyen bölümlerindeki döküm aletleri, torna makinaları, işçi dolapları, çalışanların eğlenmesi amacıyla kurulan sosyal donatılardaki malzemeler dikkati çekiyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )

Yüksekova'da kar yağışı Fotoğraf: Özkan Bilgin

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Nepal’de göstericiler, parlamentonun feshedilmesini protesto etti Fotoğraf: Narayan Maharjan

Nepal’in başkenti Katmandu’da bir araya gelen göstericiler, Başbakan Khadga Prasad Oli’nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilmesine karşı gösteri düzenledi. Baluwatar semtindeki protesto sırasında polis ekipleri, göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. ( Narayan Maharjan - Anadolu Ajansı )

Süphan Dağı, Van Gölü ve Akdamar Adası manzaralı Abalı Kayak Merkezi'nde sezon başladı Fotoğraf: Necat Hazar

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden kayak merkezinde yoğunluk oluşturan kayakseverler ve kızakla kayan çocuklar, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlardan Faik Cengiz, kar yağışı ve sezon açılışını yarı çıplak karda yüzerek karşıladı. ( Necat Hazar - Anadolu Ajansı )

Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere polis müdahale etti Fotoğraf: Stringer

Hollanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Amsterdam ve Eindhoven kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Eindhoven kentindeki 18 Eylül Meydanı'nda toplanan göstericilere zırhlı polisler müdahale etti. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Gıda ihracatı ilk kez 20 milyar doları aşacak Fotoğraf: Abdullah Coşkun

Küresel gıda ihracatında birçok ülke 2020'yi kayıpla kapatırken, Türkiye'nin geçen yıl yıldızı parlayan sektörlerinin yer aldığı gıdada ihracat, 11 ayda 18,55 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gıda ihracatının 2020'de ilk kez yıllık bazda 20 milyar doları aşması bekleniyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sabah Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul'da sabah saatlerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, Şehir Hatları vapurları kısıtlamadan muaf olan turist ve vatandaşları taşıdı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )

Medipol Başakşehir - Trabzonspor Fotoğraf: Ahmet Bolat

2020 TFF Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Medipol Başakşehirli oyuncu Silva Vitoria (solda) ile Trabzonspor oyuncusu Serkan Asan (sağda) mücadele etti. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

Karlı kış günlerinde "Van usulü beyzbol" oynayarak eğleniyorlar Fotoğraf: Özkan Bilgin

Van'ın Gevaş ilçesinde "topa garane" adıyla bilinen beyzbol oyunu, kış aylarında kırsal mahallelerdeki vatandaşların en büyük eğlencesi arasında yer alıyor. Karla kaplı alanda 6'şarlı iki takım halinde bir sopa ve at kılından yapılan topla oynanan oyun, yöre halkının en sevdiği oyunların başında geliyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Hurda parçaları usta ellerde esere dönüştürülüyor Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş

Bilecik'te bir seramik fabrikasında iklimlendirme ustası olarak çalışan Sezer Sargıl, hurda demir ve çelik parçalarından işlemeli kılıç, bıçak ve kılıf üretiyor. ( Tayyib Hoşbaş - Anadolu Ajansı )

Kızılırmak Deltası'nda gün doğumu Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

Samsun'da 359 kuş türünün yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )

CoronaVac aşısı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

CoronaVac aşısı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması Fotoğraf: Şebnem Coşkun

İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kız Kulesi ve çevresinde turistlerin gezdiği gözlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )

Senegal'deki doğal yaşam parkının ziyaretçileri, aslanları yakından görebilmek için "kafese" giriyor Fotoğraf: Fatma Esma Arslan

Senegal'de ziyaretçilerin, kafesli araçlara binerek açıkta dolaşan aslanlara yaklaşabildiği doğal yaşam parkı, farklı bir hayvanat bahçesi deneyimi sunuyor. Başkent Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Nguekhokhe kentinde 2017 Ocak'ta hizmete giren "Ranch de Bandia" isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, kendilerine ayrılan açık alanda dolaşan aslanları yakından görebilmek için "kafese" giriyor. ( Fatma Esma Arslan - Anadolu Ajansı )

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Fotoğraf: Evrim Aydın

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Ankara'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı da boş gözüktü. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )

Samsun'da gün doğumu Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

Samsun'da Atakum ilçesi sahilinde bulunan kayıklar, gün doğumu ve martılarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )

Ağrı'da havaya serpilen kaynar su dondu Fotoğraf: Abdullah Söylemez

Hava sıcaklığının sıfırın alında 33 derece olduğu Ağrı'da, havaya serpilen kaynar suyun donduğu anlar güzel görüntüler oluşturdu. Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, bazı vatandaşların evlerinde kaynatarak havaya attığı suyun yere düşmeden donduğu anlar görsel şölene dönüştü. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

Tunus'ta gösteri Fotoğraf: Yassine Gaidi

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı bir haftadan bu yana devam eden gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması talebiyle başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan Tunuslular, gösteri düzenledi. Bir vatandaş, bölgede önlem alan polise çiçek verdi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Darüşşafaka Tekfen - Büyükçekmece Basketbol Fotoğraf: Mehmet Eser

Darüşşafaka Tekfen, ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Tekfenli Emircan Koşut (sağ 3), Büyükçekmece Basketbol oyuncusu Ahmet Can Duran (ortada) ile mücadele etti. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

Gençlerbirliği - Trabzonspor Fotoğraf: Emin Sansar

Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Polomat (sağda) ile Gençlerbirliği oyuncusu Ekuban (ortada) mücadele etti. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

Kosova Süper Kupası: Priştina - Drita Fotoğraf: Orhan Çiçek

Kosova Süper Kupası'nın finalinde Priştine ile Drita takımları, Antalya'da Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Priştina Süper Kupa'nın sahibi oldu. Kupayı alan futbolcular ve teknik kadro sevinç yaşadı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da gün batımı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

İstanbul'da gün batımı, tarihi yarımada ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntü oluşturdu. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )

Ormanya sakinleri beyaz örtüyle "daha görünür" oldu Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü üstünde yaban yaşam alanındaki türlerin daha net gözlemlenmesine imkan sunuyor. Kartepe ilçesinde doğal çevresiyle 2 bin dönümlük alana yayılan meşe, akçaağaç, gürgen, kayın, ıhlamur ağaçlarının oluşturduğu orman yapısına sahip Ormanya'da, diğer mevsimlerde ağaçların arasında kamufle olan geyikler, karın üstünde daha belirgin hale gelerek adeta görsel şölen sunuyor. ( Tahir Turan Eroğlu - Anadolu Ajansı )

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar Fotoğraf: Abdullah Söylemez

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Ağrı'da soğuk nedeniyle vatandaşların saçlarında kırağı oluştu. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )

Gala Gölü'nün "pembe tüylü misafirleri" izleyenleri hayran bırakıyor Fotoğraf: Salih Baran

Türkiye'nin önemli kuş göç yolları arasında bulunan Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )

Endonezya’da uçak kazasında ölenler için denize çiçek bırakıldı Fotoğraf: EKo Siswono Toyudho

Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen Sriwijaya Hava Yolları'na ait yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin anısına denize çiçek bırakıldı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansının (BASARNAS), kazada ölenler için düzenlediği anma etkinliğine, BASARNAS Başkanı Bagus Puruhito ve çeşitli kurumlardan üst düzey yetkililerin yanı sıra kazada ölenlerin yakınları katıldı. Yetkililer ve yolcu yakınları, uçağın düştüğü bölge olan başkent Cakarta’nın kuzey açıklarında Laki ve Lancang Adası arasındaki noktada dua ederek denize çiçekler bıraktı. ( EKo Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )

Aslantaş Barajı'nda gün doğumu Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner

Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan Aslantaş Baraj Gölü'nde gün doğumu güzel görüntü oluşturdu. ( Muzaffer Çağlıyaner - Anadolu Ajansı )

Göçmen kuşların uğrak durağı Çukurova Deltası, misafirleriyle "cıvıl cıvıl" oldu Fotoğraf: Eren Bozkurt

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından olan ve kış sayımında 44 türden 175 bin 802 su kuşu tespit edilen Çukurova Deltası, misafirleriyle şenlendi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da kar yağışı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

İstanbul'da Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Ankara’nın sevimli misafirleri: Papağanlar Fotoğraf: Fatih Kurt

Ankara'nın çeşitli yerlerinde görülen ve kökeni tropikal Asya ile Afrika olan yeşil papağanlar, sessiz ve sakin ağaçlık yeşil alanları tercih ediyor. Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nın neredeyse tamamına yakın bir kısmında görülen yeşil papağanlar bu bölgeye yerleşmiş durumda. ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )

Medipol Başakşehir - Trabzonspor Fotoğraf: Ahmet Bolat

2020 TFF Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, karşılaştı. Kupayı kazanan Trabzonsporlu oyuncular sevinç yaşadı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Orhan Çiçek

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlı havanın etkisini azaltmasıyla vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde dalgalarla fotoğraf çektirdi. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )

Etiyopya'da Kovid-19 gölgesinde günlük yaşam Fotoğraf: Minasse Wondimu Hailu

Etiyopya'da bugüne kadar 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Başkent Addis Ababa'daki vatandaşlar, maske takarak günlük işlerini gerçekleştirdi. Artan hava sıcaklığı nedeniyle bazı Etiyopyalılar, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )

Mesut Özil, Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı Fotoğraf: Serhat Çağdaş

Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil için Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

Bulgaristan'da lokanta ve bar çalışanları Kovid-19 önlemlerini protesto etti Fotoğraf: Borislav Troshev

Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kasımda hizmete kapatılan lokanta, bar, disko ve gece kulübü çalışanları başkent Sofya’da gösteri düzenleyerek Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un istifasını istedi. Başbakanlık binası önünde, "Özgürlük Marşı" sloganı ile düzenlenen protestoda konuşmacılar, restoranların 1 Şubat, eğlence yerlerinin 15 Şubat'tan itibaren yeniden hizmete açılmasını istedi. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )

Madrid'de artan Kovid-19 vakalarından dolayı tanı testleri hızlandırıldı Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya’nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınında son haftalarda görülen vaka artışıyla birlikte tanı testleri de hızlandırıldı. Madrid'in Alcobendas ilçesinde Kızıl Haç kurumu, ücretsiz olarak vatandaşlara tanı testi yaparken, uzun kuyruklar oluştu. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Mehmetçik karlı dağlarda teröristlere nefes aldırmıyor Fotoğraf: Özkan Bilgin

Ülkede sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için Hakkari'de fedakarca görev yapan askerler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği Arguş-2 Üs Bölgesi'nde teröristlere göz açtırmıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü 2 bin 400 rakımlı Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri, teknolojik imkanları ve hareket kabiliyetleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor. Sarp dağlar ve karla kaplı arazilerde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutan askerler, başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Köy çocuklarının "Meltem ablası" yardım için yollara düşüyor Fotoğraf: Ozan Efeoğlu

İhtiyaç sahibi köy çocukları için şimdiye kadar 40 ilde yaklaşık 7 bin kişiye çeşitli yardımlarda bulunan Adanalı Meltem Kaya, Türkiye'nin tüm şehirlerine ulaşıp daha fazla yüz güldürmeyi amaçlıyor. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )

Aizanoi Antik Kenti'nde "Roma'nın sikke koleksiyonu" bulundu Fotoğraf: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, "İkinci Efes" olarak da nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazılarda bir testinin içinde 651 gümüş sikke bulundu. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - Anadolu Ajansı )

Hakkari'nin kar altındaki görüntüsüne gökyüzünden bakış Fotoğraf: Özkan Bilgin

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlar, akarsular, menderesler, araziler, yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza bürünmüş görüntüsü helikopterden görüntülendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına dolayısıyla denizde dalgalar oluştu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Hollanda'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere polis müdahale etti Fotoğraf: Stringer

Hollanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Amsterdam ve Eindhoven kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Eindhoven kentindeki 18 Eylül Meydanı'nda toplanan göstericilere zırhlı polisler müdahale etti. ( Stringer - Anadolu Ajansı )

Edirne'de kar yağışı başladı Fotoğraf: Gökhan Balcı

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Tunus'ta gösterilerde gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle eylem düzenlendi Fotoğraf: Yassine Gaidi

Başkent Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, geçen hafta başkent ve diğer bazı illerdeki gösterilerde "yağma" suçlamasıyla gözaltına alınan 632 kişinin serbest bırakılması talebiyle eylem düzenledi. Tunus güçleri, yolu kapatarak protestocuların ilerlemesine engel oldu. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )

Fransa'da öğretmen ve okul hemşireleri greve gitti Fotoğraf: Julien Mattia

Fransa'da sendikaların çağrısıyla, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği sağlık krizini yönetemediği ve çalışma koşullarını iyileştirmediği gerekçesiyle ülke genelinde öğretmenler ve okul hemşireleri bir günlük grev başlattı. Fransa genelinde öğrenciler, öğretmen ve okul hemşirelerinin grevine destek vermek için protesto gösterileri düzenledi. Başkent Paris'teki protesto gösterisine katılan eğitim çalışanları, Lüksemburg Bahçelerinden Grenelle Caddesi'ne yürüdü. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

İspanya’da aşırı sağcı Vox partisinin duvardan feminist figürlerini sildirme girişimi tepki çekti Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya’nın başkenti Madrid'de, aşırı sağcı Vox partisinin girişimiyle belediyede alınan kararla bir mahallede bulunan, Frida Kahlo, Rosa Parks, Nina Simon gibi sanat dünyasında tanınan 15 feminist kadının figürlerinin olduğu duvar resimlerinin silinmesine ilişkin girişim başlatıldı. Bu karara tepki gösteren, sol görüşlü siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri duvar resimlerine dokunulmaması için sosyal medyada kampanya başlattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )

Fransa’da Grandpuits rafinerisinin kapatılma planına karşı protesto Fotoğraf: Julien Mattia

Grandpuits rafinerisinin çalışanları, Seine-et-Marne departmanına bağlı Melun kentinde bulunan rafinerinin kapatılma planına karşı, başkent Paris'teki Total binasının önünde protesto gösterisi düzenledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )

Polis, Hindistan'da yeni tarım reformu protestosuna müdahale etti Fotoğraf: İmtiyaz Khan

Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi hükümetinin yeni tarım reformu başkent Yeni Delhi'de protesto edilmeye devam etti. Göstericiler, güvenlik güçlerinin kurduğu barikatı geçmeye çalıştı. ( İmtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )

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