İstanbul'da sabah
İstanbul'da doğan güneş, Galata Kulesi ve Karaköy'de güzel görüntüler oluşturdu. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı)
Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde, ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına karşı 25 Ocak’ta başlayan protestolar devam ediyor. Trablusşam kentindeki protestolarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Bazı göstericiler, ateş yakarak bazı yolları kapatı. ( Houssam Shbaro - Anadolu Ajansı )
ABD'de ''Kurt Ayı'' olarak da isimlendirilen yılın ilk dolunayı, New York kentindeki Brooklyn Köprüsüyle güzel görüntü oluşturdu. ( Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı )
Trabzon'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Sahilde yiyecek bulma sıkıntısı çeken martı ve karabataklar ise vatandaşların attığı ekmeklerle beslendi. Kuşların yiyecek mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu. ( Hakan Burak Altunöz - Anadolu Ajansı )
Malezya’da Hinduların kutladığı Thaipusam Bayramı bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kutlandı. Dünyanın en büyük Hindu tapınağı olarak gösterilen başkent Kuala Lumpur’daki Batu Mağarası'ndaki ritüeller, Ulusal Güvenlik Kurulu'nun getirdiği kısıtlamalarla sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirildi. Bazı aileler ise ritüelleri evlerinde gerçekleştirerek bayramı evlerinde kutladı. ( Syaiful Redzuan - Anadolu Ajansı )
İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle pek çok aile yaşamak için gerekli olan en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorluk çekiyor. Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki hayırsever bir kadın, ihtiyaç sahibi ailelere yemek dağıttı. Çocuklar, dağıtılan yemekten alabilmek için sıraya girdiler. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük tabiat parkı tatilcilerin gözde mekanı oldu. ( Mehmet Emin Gürbüz - Anadolu Ajansı )
Ülkede sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için Hakkari'de fedakarca görev yapan askerler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği Arguş-2 Üs Bölgesi'nde teröristlere göz açtırmıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü 2 bin 400 rakımlı Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri, teknolojik imkanları ve hareket kabiliyetleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor. Sarp dağlar ve karla kaplı arazilerde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutan askerler, Atak helikopterlerinin de destek verdiği başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından olan ve kış sayımında 44 türden 175 bin 802 su kuşu tespit edilen Çukurova Deltası, misafirleriyle şenlendi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
Van'da akşam saatlerinde Erek Dağı'nın arkasından beliren dolunay, minare ve bulutlarla güzel görüntü oluşturdu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Giresun'un iç kesimdeki Şebinkarahisar ilçesinde soğuk havanın etkisiyle buz tutan Silbehan Göleti ile Çağlayan Şelalesi'nde suyun düştüğü yerde oluşan buz kütlesi, adeta görsel şölen oluşturdu. Çağlayan köyü sınırlarında yer alan ve kayalık alanın ortasından akan Çağlayan Şelalesi'nin döküldüğü yerde ise buz kütleleri oluştu. Buz kütleleri travertenleri anımsatan görüntüsüyle doğaseverlerin de ilgisini çekti. ( Mahmut Ahmet Yeles - Anadolu Ajansı )
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle sürdürülen 17 yerli aşı çalışması bulunuyor. Yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü merkezler arasında Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü de yer alıyor. ( Aytaç Ünal - Anadolu Ajansı )
Cumhuriyet döneminin ilk sanayi kuruluşlarından olan, ünlü Rus mimar Prof. Ivan Sergeevich Nikolaev tarafından Kayseri'ye inşa edilen Sümerbank Kayseri Bez Fabrikasına ait binalardan restorasyonu tamamlananlar 8 yıldan bu yana Abdullah Gül Üniversitesi öğrencilerine eğitim hizmeti veriyor. 86 yıl önce Kayseri ve Türkiye ekonomisine kazandırılan tarihi fabrikanın restorasyon bekleyen bölümlerindeki döküm aletleri, torna makinaları, işçi dolapları, çalışanların eğlenmesi amacıyla kurulan sosyal donatılardaki malzemeler dikkati çekiyor. ( Sercan Küçükşahin - Anadolu Ajansı )
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Nepal’in başkenti Katmandu’da bir araya gelen göstericiler, Başbakan Khadga Prasad Oli’nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilmesine karşı gösteri düzenledi. Baluwatar semtindeki protesto sırasında polis ekipleri, göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. ( Narayan Maharjan - Anadolu Ajansı )
Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden kayak merkezinde yoğunluk oluşturan kayakseverler ve kızakla kayan çocuklar, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlardan Faik Cengiz, kar yağışı ve sezon açılışını yarı çıplak karda yüzerek karşıladı. ( Necat Hazar - Anadolu Ajansı )
Hollanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Amsterdam ve Eindhoven kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Eindhoven kentindeki 18 Eylül Meydanı'nda toplanan göstericilere zırhlı polisler müdahale etti. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Küresel gıda ihracatında birçok ülke 2020'yi kayıpla kapatırken, Türkiye'nin geçen yıl yıldızı parlayan sektörlerinin yer aldığı gıdada ihracat, 11 ayda 18,55 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gıda ihracatının 2020'de ilk kez yıllık bazda 20 milyar doları aşması bekleniyor. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da sabah saatlerinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu görülürken, Şehir Hatları vapurları kısıtlamadan muaf olan turist ve vatandaşları taşıdı. ( İsa Terli - Anadolu Ajansı )
2020 TFF Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Medipol Başakşehirli oyuncu Silva Vitoria (solda) ile Trabzonspor oyuncusu Serkan Asan (sağda) mücadele etti. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Van'ın Gevaş ilçesinde "topa garane" adıyla bilinen beyzbol oyunu, kış aylarında kırsal mahallelerdeki vatandaşların en büyük eğlencesi arasında yer alıyor. Karla kaplı alanda 6'şarlı iki takım halinde bir sopa ve at kılından yapılan topla oynanan oyun, yöre halkının en sevdiği oyunların başında geliyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Bilecik'te bir seramik fabrikasında iklimlendirme ustası olarak çalışan Sezer Sargıl, hurda demir ve çelik parçalarından işlemeli kılıç, bıçak ve kılıf üretiyor. ( Tayyib Hoşbaş - Anadolu Ajansı )
Samsun'da 359 kuş türünün yanı sıra yılkı atları ve manda varlığı ile öne çıkan, endemik bitki türlerine sahip, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gün doğumu güzel görüntüler oluşturdu ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )
CoronaVac aşısı. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak vatandaşların uyduğu, Kız Kulesi ve çevresinde turistlerin gezdiği gözlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Senegal'de ziyaretçilerin, kafesli araçlara binerek açıkta dolaşan aslanlara yaklaşabildiği doğal yaşam parkı, farklı bir hayvanat bahçesi deneyimi sunuyor. Başkent Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Nguekhokhe kentinde 2017 Ocak'ta hizmete giren "Ranch de Bandia" isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, kendilerine ayrılan açık alanda dolaşan aslanları yakından görebilmek için "kafese" giriyor. ( Fatma Esma Arslan - Anadolu Ajansı )
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Ankara'da sessizliğin hakim olduğu gözlendi. Şehrin en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı da boş gözüktü. ( Evrim Aydın - Anadolu Ajansı )
Samsun'da Atakum ilçesi sahilinde bulunan kayıklar, gün doğumu ve martılarla birlikte güzel görüntü oluşturdu. ( Mehmet Kumcağız - Anadolu Ajansı )
Hava sıcaklığının sıfırın alında 33 derece olduğu Ağrı'da, havaya serpilen kaynar suyun donduğu anlar güzel görüntüler oluşturdu. Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, bazı vatandaşların evlerinde kaynatarak havaya attığı suyun yere düşmeden donduğu anlar görsel şölene dönüştü. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı bir haftadan bu yana devam eden gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması talebiyle başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan Tunuslular, gösteri düzenledi. Bir vatandaş, bölgede önlem alan polise çiçek verdi. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Darüşşafaka Tekfen, ING Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile Darüşşafaka karşılaştı. Bir pozisyonda Darüşşafaka Tekfenli Emircan Koşut (sağ 3), Büyükçekmece Basketbol oyuncusu Ahmet Can Duran (ortada) ile mücadele etti. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )
Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşılaştı. Bir pozisyonda Trabzonspor oyuncusu Polomat (sağda) ile Gençlerbirliği oyuncusu Ekuban (ortada) mücadele etti. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )
Kosova Süper Kupası'nın finalinde Priştine ile Drita takımları, Antalya'da Mardan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Priştina Süper Kupa'nın sahibi oldu. Kupayı alan futbolcular ve teknik kadro sevinç yaşadı. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da gün batımı, tarihi yarımada ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile güzel görüntü oluşturdu. ( Emrah Yorulmaz - Anadolu Ajansı )
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtü üstünde yaban yaşam alanındaki türlerin daha net gözlemlenmesine imkan sunuyor. Kartepe ilçesinde doğal çevresiyle 2 bin dönümlük alana yayılan meşe, akçaağaç, gürgen, kayın, ıhlamur ağaçlarının oluşturduğu orman yapısına sahip Ormanya'da, diğer mevsimlerde ağaçların arasında kamufle olan geyikler, karın üstünde daha belirgin hale gelerek adeta görsel şölen sunuyor. ( Tahir Turan Eroğlu - Anadolu Ajansı )
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Ağrı'da soğuk nedeniyle vatandaşların saçlarında kırağı oluştu. ( Abdullah Söylemez - Anadolu Ajansı )
Türkiye'nin önemli kuş göç yolları arasında bulunan Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı )
Endonezya'da 9 Ocak'ta düşen Sriwijaya Hava Yolları'na ait yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin anısına denize çiçek bırakıldı. Ulusal Arama Kurtarma Ajansının (BASARNAS), kazada ölenler için düzenlediği anma etkinliğine, BASARNAS Başkanı Bagus Puruhito ve çeşitli kurumlardan üst düzey yetkililerin yanı sıra kazada ölenlerin yakınları katıldı. Yetkililer ve yolcu yakınları, uçağın düştüğü bölge olan başkent Cakarta’nın kuzey açıklarında Laki ve Lancang Adası arasındaki noktada dua ederek denize çiçekler bıraktı. ( EKo Siswono Toyudho - Anadolu Ajansı )
Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan Aslantaş Baraj Gölü'nde gün doğumu güzel görüntü oluşturdu. ( Muzaffer Çağlıyaner - Anadolu Ajansı )
Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli dinlenme ve beslenme alanlarından olan ve kış sayımında 44 türden 175 bin 802 su kuşu tespit edilen Çukurova Deltası, misafirleriyle şenlendi. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )
İstanbul'da Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın çeşitli yerlerinde görülen ve kökeni tropikal Asya ile Afrika olan yeşil papağanlar, sessiz ve sakin ağaçlık yeşil alanları tercih ediyor. Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’nın neredeyse tamamına yakın bir kısmında görülen yeşil papağanlar bu bölgeye yerleşmiş durumda. ( Fatih Kurt - Anadolu Ajansı )
2020 TFF Süper Kupa mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, karşılaştı. Kupayı kazanan Trabzonsporlu oyuncular sevinç yaşadı. ( Ahmet Bolat - Anadolu Ajansı )
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlı havanın etkisini azaltmasıyla vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde dalgalarla fotoğraf çektirdi. ( Orhan Çiçek - Anadolu Ajansı )
Etiyopya'da bugüne kadar 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürüyor. Başkent Addis Ababa'daki vatandaşlar, maske takarak günlük işlerini gerçekleştirdi. Artan hava sıcaklığı nedeniyle bazı Etiyopyalılar, güneşten korunmak için şemsiye kullandı. ( Minasse Wondimu Hailu - Anadolu Ajansı )
Fenerbahçe, İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı Mesut Özil için Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde imza töreni düzenledi. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )
Bulgaristan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kasımda hizmete kapatılan lokanta, bar, disko ve gece kulübü çalışanları başkent Sofya’da gösteri düzenleyerek Sağlık Bakanı Kostadin Angelov'un istifasını istedi. Başbakanlık binası önünde, "Özgürlük Marşı" sloganı ile düzenlenen protestoda konuşmacılar, restoranların 1 Şubat, eğlence yerlerinin 15 Şubat'tan itibaren yeniden hizmete açılmasını istedi. ( Borislav Troshev - Anadolu Ajansı )
İspanya’nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirus (Kovid-19) salgınında son haftalarda görülen vaka artışıyla birlikte tanı testleri de hızlandırıldı. Madrid'in Alcobendas ilçesinde Kızıl Haç kurumu, ücretsiz olarak vatandaşlara tanı testi yaparken, uzun kuyruklar oluştu. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Ülkede sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesi için Hakkari'de fedakarca görev yapan askerler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği Arguş-2 Üs Bölgesi'nde teröristlere göz açtırmıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü 2 bin 400 rakımlı Şemdinli ilçesinin Irak sınırındaki üs bölgesinde görevli güvenlik güçleri, teknolojik imkanları ve hareket kabiliyetleriyle düşmana korku, dosta güven veriyor. Sarp dağlar ve karla kaplı arazilerde daha önce PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları kontrol altında tutan askerler, başarılı operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vuruyor. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
İhtiyaç sahibi köy çocukları için şimdiye kadar 40 ilde yaklaşık 7 bin kişiye çeşitli yardımlarda bulunan Adanalı Meltem Kaya, Türkiye'nin tüm şehirlerine ulaşıp daha fazla yüz güldürmeyi amaçlıyor. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, "İkinci Efes" olarak da nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'ndeki çayda yürütülen kazılarda bir testinin içinde 651 gümüş sikke bulundu. ( Kültür ve Turizm Bakanlığı - Anadolu Ajansı )
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki dağlar, akarsular, menderesler, araziler, yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza bürünmüş görüntüsü helikopterden görüntülendi. ( Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı )
Antalya'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına dolayısıyla denizde dalgalar oluştu. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )
Hollanda'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlamalarına karşı Amsterdam ve Eindhoven kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Eindhoven kentindeki 18 Eylül Meydanı'nda toplanan göstericilere zırhlı polisler müdahale etti. ( Stringer - Anadolu Ajansı )
Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )
Başkent Tunus'taki parlamento binası önünde toplanan yüzlerce gösterici, geçen hafta başkent ve diğer bazı illerdeki gösterilerde "yağma" suçlamasıyla gözaltına alınan 632 kişinin serbest bırakılması talebiyle eylem düzenledi. Tunus güçleri, yolu kapatarak protestocuların ilerlemesine engel oldu. ( Yassine Gaidi - Anadolu Ajansı )
Fransa'da sendikaların çağrısıyla, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği sağlık krizini yönetemediği ve çalışma koşullarını iyileştirmediği gerekçesiyle ülke genelinde öğretmenler ve okul hemşireleri bir günlük grev başlattı. Fransa genelinde öğrenciler, öğretmen ve okul hemşirelerinin grevine destek vermek için protesto gösterileri düzenledi. Başkent Paris'teki protesto gösterisine katılan eğitim çalışanları, Lüksemburg Bahçelerinden Grenelle Caddesi'ne yürüdü. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
İspanya’nın başkenti Madrid'de, aşırı sağcı Vox partisinin girişimiyle belediyede alınan kararla bir mahallede bulunan, Frida Kahlo, Rosa Parks, Nina Simon gibi sanat dünyasında tanınan 15 feminist kadının figürlerinin olduğu duvar resimlerinin silinmesine ilişkin girişim başlatıldı. Bu karara tepki gösteren, sol görüşlü siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri duvar resimlerine dokunulmaması için sosyal medyada kampanya başlattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )
Grandpuits rafinerisinin çalışanları, Seine-et-Marne departmanına bağlı Melun kentinde bulunan rafinerinin kapatılma planına karşı, başkent Paris'teki Total binasının önünde protesto gösterisi düzenledi. ( Julien Mattia - Anadolu Ajansı )
Hindistan'da, Başbakan Narendra Modi hükümetinin yeni tarım reformu başkent Yeni Delhi'de protesto edilmeye devam etti. Göstericiler, güvenlik güçlerinin kurduğu barikatı geçmeye çalıştı. ( İmtiyaz Khan - Anadolu Ajansı )