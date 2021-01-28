Fotoğraf: Burak Akbulut

İspanya’nın başkenti Madrid'de, aşırı sağcı Vox partisinin girişimiyle belediyede alınan kararla bir mahallede bulunan, Frida Kahlo, Rosa Parks, Nina Simon gibi sanat dünyasında tanınan 15 feminist kadının figürlerinin olduğu duvar resimlerinin silinmesine ilişkin girişim başlatıldı. Bu karara tepki gösteren, sol görüşlü siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri duvar resimlerine dokunulmaması için sosyal medyada kampanya başlattı. ( Burak Akbulut - Anadolu Ajansı )