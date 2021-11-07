07.11.2021

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 18 Ekim 2009'da düzenlenen 31. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda bir çok ülkeden atlet mücadele etmişti. (Arşiv) ( Aziz Uzun - Anadolu Ajansı )