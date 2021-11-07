Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 18 Ekim 2009'da düzenlenen 31. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda bir çok ülkeden atlet mücadele etmişti. (Arşiv) ( Aziz Uzun - Anadolu Ajansı )
24. KITALARARASI AVRASYA MARATONU, 27 EKIM PAZAR GUNU KOSULACAK.(ANADOLU AJANSI) (20021021) ARSIV ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 10 Ekim 2004'te 26. Avrasya Maratonu İstanbul'da koşulmuştu. (Arşiv) ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 11 Kasım 2012'de düzenlenen 34. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu'na binlerce kişi katılmıştı. (Arşiv) ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 11 Kasım 2012'de düzenlenen 34. Vodafone İstanbul Avrasya Maratonu'na binlerce kişi katılmıştı. (Arşiv) ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 5 Kasım 2006'da düzenlenen 28. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nu İstanbul'da yapılmıştı. (Arşiv) ( Aziz Uzun - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 28 Ekim 2007'de düzenlenen 29. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nu İstanbul'da yapılmıştı. (Arşiv) ( Alim Tunçay - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 16 Ekim 2011'de düzenlenen 33. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nu İstanbul'da yapılmıştı. (Arşiv) ( Erhan Sevenler - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 18 Ekim 2009'da düzenlenen 31. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda yarışan Etiyopyalı Atlet Lishan Yegezu bitiş noktasına ulaşamadan yarışı terketmek zorunda kalmıştı. (Arşiv) ( Aziz Uzun - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 27 Ekim 2002'de 24. Avrasya Maratonu İstanbul'da düzenlenmişti. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 20 Ekim 1996'da 18. Avrasya Maratonu İstanbul'da düzenlendi. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 11 Ekim 1998'de düzenlenen 20. Kıtalararası Avrasya Maratonu'nda dereceye giren atletlere madalyaları dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. (Arşiv) ( Aziz Uzun - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 27 Ekim 2002'de 24. Avrasya Maratonu İstanbul'da koşulmuştu. (Arşiv) ( Metin Pala - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 2 Ekim 2005'de düzenlenen 27. Kıtalararası Avrasya Maratonu'na binlerce kişi katılmıştı. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 11 Ekim 1998'de 25. Avrasya Maratonu İstanbul'da koşulmuştu. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim 1996'da 18. Avrasya Maratonu'nda dereceye giren atletlere ödüllerini vermişti. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 11 Ekim 1998'de 25. koşulan Avrasya Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim 1996'da 18. Avrasya Maratonu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ekim 1996'da 18. Avrasya Maratonu'nda dereceye giren atletlere ödüllerini vermişti. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 5 Kasım 1995'te 22. Avrasya Maratonu İstanbul'da koşulmuştu. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 14 Ekim 1990'da 17. Avrasya Maratonu İstanbul'da koşulmuştu. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 14 Ekim 1990'da 17. Avrasya Maratonu İstanbul'da koşulmuştu. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 1 Kasım 1986'da 13. Avrasya Maratonu İstanbul'da koşulmuştu. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton 43. kez gerçekleştirilecek. 1 Kasım 1986'da 13. Avrasya Maratonu İstanbul'da koşulmuştu. (Arşiv) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
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