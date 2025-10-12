Dolar
Gazze'de ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor

Gazze'de ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor

12.10.2025

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ve İsrail ordusunun sarı hata çekilmesinin ardından Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere geri dönüşleri devam ediyor. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na dönen Filistinli aileler, ağır yıkımla karşılaştı. ( Hassan Jedi - Anadolu Ajansı )

