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Beyşehir Gölü'nde kuraklık

Beyşehir Gölü'nde kuraklık

04.03.2025

Konya ve Isparta'ya sınırı bulunan, doğal güzellikleri bakımından zengin bir yapıya sahip Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.

Beyşehir Gölü'nde kuraklık
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Suların çekilmesi nedeniyle gölü besleyen bir su gözesinin ortaya çıkması ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Beyşehir Gölü'nde kuraklık
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Renkli görünümüyle etkileyici olan su gözesi, göldeki kuraklık seviyesinin boyutunu gösteriyor. (Seyit Konyalı - Anadolu Ajansı)

Beyşehir Gölü'nde kuraklık
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü'nde kuraklık
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü'nde kuraklık
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü'nde kuraklık
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü'nde kuraklık
Fotoğraf: Seyit Konyalı

Beyşehir Gölü'nde kuraklık
Fotoğraf: Seyit Konyalı

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