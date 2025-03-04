Konya ve Isparta'ya sınırı bulunan, doğal güzellikleri bakımından zengin bir yapıya sahip Beyşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz su kullanımı sebebiyle çekilmeye devam ediyor.
Suların çekilmesi nedeniyle gölü besleyen bir su gözesinin ortaya çıkması ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Renkli görünümüyle etkileyici olan su gözesi, göldeki kuraklık seviyesinin boyutunu gösteriyor. (Seyit Konyalı - Anadolu Ajansı)
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