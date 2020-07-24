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Fotoğraf
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hilal ile güzel görüntü oluşturdu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hilal ile güzel görüntü oluşturdu

Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hilal ile güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hilal ile güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hilal ile güzel görüntü oluşturdu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım

Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )

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