Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hilal ile güzel görüntü oluşturdu
Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, hilal ile güzel görüntü oluşturdu. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )