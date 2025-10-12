Dolar
Fotoğraf
Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı

12.10.2025

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusunda, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından evlerine dönen yerinden edilmiş Filistinliler büyük bir yıkım manzarasıyla karşılaştı.

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkes anlaşmasının ardından bölgeye dönen siviller, ordunun geniş alanlarda binaları ve yüksek katlı yapıları yerle bir ettiğini gördü. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Ajansı )

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

Ateşkesin ardından evlerine dönen Filistinliler yıkımla karşılaştı
Fotoğraf: Abed Rahim Khatib

