Ankara'da kış ve bahar yağışlarının ardından yaylalardaki menderesler yeniden dolarken artan hava sıcakları ile birlikte meralar da yeşillenmeye başladı.
Çamlıdere ilçesinde yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe sahip Mahya Tepesi'nin eteklerinde yer alan Benli Yaylası, göleti ve menderesleri ile doğaseverlere yaklaşan yaz sezonu öncesi şehrin stresinden kaçma fırsatı sunuyor. (Metin Aktaş - Anadolu Ajansı)
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