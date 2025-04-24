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Ankara yaylalarında bahar

Ankara yaylalarında bahar

24.04.2025

Ankara'da kış ve bahar yağışlarının ardından yaylalardaki menderesler yeniden dolarken artan hava sıcakları ile birlikte meralar da yeşillenmeye başladı.

Ankara yaylalarında bahar
Fotoğraf: Metin Aktaş

Çamlıdere ilçesinde yaklaşık 2 bin metre yüksekliğe sahip Mahya Tepesi'nin eteklerinde yer alan Benli Yaylası, göleti ve menderesleri ile doğaseverlere yaklaşan yaz sezonu öncesi şehrin stresinden kaçma fırsatı sunuyor. (Metin Aktaş - Anadolu Ajansı)

Ankara yaylalarında bahar
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara yaylalarında bahar
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara yaylalarında bahar
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara yaylalarında bahar
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara yaylalarında bahar
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara yaylalarında bahar
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara yaylalarında bahar
Fotoğraf: Metin Aktaş

Ankara yaylalarında bahar
Fotoğraf: Metin Aktaş

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