ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi

26.01.2026

Minneapolis’te 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti’nin federal ajanlar tarafından vurularak öldürülmesinin ardından ABD’nin Chicago kentinde göstericiler, yoğun kar fırtınası altında Michigan Caddesi’nde toplanarak ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’nu (ICE) ve Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu’nu (CBP) protesto etti. Binlerce kişi, We Fight Back mitingine katılarak federal göçmenlik baskısının sona erdirilmesini ve bu kurumların kaldırılmasını talep etti. ( Jacek Boczarski - Anadolu Ajansı )

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 1
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 2
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 3
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 4
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 5
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 6
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 7
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 8
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 9
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 10
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 11
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 12
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 13
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 14
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 15
Fotoğraf: Jacek Boczarski

ABD'nin Chicago kentinde ICE karşıtı protesto düzenlendi 16
Fotoğraf: Jacek Boczarski

