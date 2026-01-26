Minneapolis’te 37 yaşındaki hemşire Alex Jeffrey Pretti’nin federal ajanlar tarafından vurularak öldürülmesinin ardından ABD’nin Chicago kentinde göstericiler, yoğun kar fırtınası altında Michigan Caddesi’nde toplanarak ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’nu (ICE) ve Gümrük ve Sınır Koruma Bürosu’nu (CBP) protesto etti. Binlerce kişi, We Fight Back mitingine katılarak federal göçmenlik baskısının sona erdirilmesini ve bu kurumların kaldırılmasını talep etti. ( Jacek Boczarski - Anadolu Ajansı )
