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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
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Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu

Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu

28.12.2022

ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )

Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu
Fotoğraf: Lokman Vural Elibol

ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )

Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu
Fotoğraf: Lokman Vural Elibol

ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. Donan şelaleler üzerinde oluşan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

ABD’de etkili olan kutup soğukları sebebiyle Niagara şelaleleri kısmen dondu
Fotoğraf: Fatih Aktaş

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )

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