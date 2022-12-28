ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
ABD-Kanada sınırındaki Ontario Gölüne dökülen Horseshoe (Atnalı), American ve Bridal Veils adlı şelalelerin oluşturduğu Niagara Şelaleleri soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. ( Lokman Vural Elibol - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. Donan şelaleler üzerinde oluşan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde yer alan ve Niagara ilçesinde yer alan Niagara şelaleleri, ABD’nin büyük kısmında etkili olan kutup soğukları sebebiyle kısmen dondu. ( Fatih Aktaş - Anadolu Ajansı )
Öne çıkanlar
En Yeniler
Kırklareli'nde İğneada longoz ormanlarındaki derelerde su seviyesinin artması sonucu Mert Gölü ile deniz birleşti
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında, İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu