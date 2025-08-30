Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından biri oldu.
26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk, Afyon Kocatepe'de. (Arşiv)
( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
Öne çıkanlar
En Yeniler
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Universitatea Craiova'ya 3-1 yenildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan programına katıldı