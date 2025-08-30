Dolar
41.14
Euro
48.08
Altın
3,448.10
ETH/USDT
4,391.30
BTC/USDT
108,298.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo

Fotoğraf
Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos

30.08.2025

​Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından biri oldu.

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

​26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk, Afyon Kocatepe'de. (Arşiv)

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: BYEGM

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: BYEGM

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: BYEGM

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: BYEGM

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı: 30 Ağustos
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )

Öne çıkanlar

instagram_banner

Türkiye’den, dünyadan, havadan, karadan, hayatın tam merkezinden en güçlü kareler Instagram hesabımızda. Takip edin.

En Yeniler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet