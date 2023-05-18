19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsünde tarih dersine katılmıştı. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 28 Kasım 1930'da vapurda halka oyunu oynarken. Afet İnan (sağda), Falih Rıfkı Atay (arka sol 2). (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1934 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle birlikte. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1934 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle birlikte. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 12 Eylül 1936'da Adana Kız Enstitüsünü ziyaret etmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 13 Kasım 1937'de Sivas Lisesinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsünde tarih dersine katılmıştı. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsünü ziyaret etmişti. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1938'de Harp Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, Ankara Kız Lisesini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 15 Aralık 1930'da İstanbul Darülfünunda (Üniversitesi) öğrencilerle ders dinlemişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 13 Kasım 1930'da Sivas Kız Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 2 Aralık 1930'da İstanbul'da Harp Okulu öğrencilerini ziyaret etmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 5 Haziran 1928'de İstanbul Tuzla'ya gelişinde kız öğrenciler tarafından karşılanmıştı. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Fakültesinin açılışında profesör ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 20 Haziran 1922'de Adapazarı Kız Okulu-Sabiha Hanım Okulu öğretmen ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 16 Ağustos 1935'te İstanbul'da sandalda kürek çekerken. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 4 Temmuz 1935'te Florya'da denize girmişti. (Arşiv) ( Hüseyin Ezer Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 9 Mayıs 1934'te Ankara Kız Lisesi öğrencileriyle Gazi Orman Çiftliğinde bir araya gelmişti. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1935 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle bir araya gelmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )
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