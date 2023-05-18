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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı

18.05.2023

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsünde tarih dersine katılmıştı. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 28 Kasım 1930'da vapurda halka oyunu oynarken. Afet İnan (sağda), Falih Rıfkı Atay (arka sol 2). (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1934 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle birlikte. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1934 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle birlikte. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 12 Eylül 1936'da Adana Kız Enstitüsünü ziyaret etmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 13 Kasım 1937'de Sivas Lisesinde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsünde tarih dersine katılmıştı. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 19 Kasım 1937'de Adana Kız Enstitüsünü ziyaret etmişti. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1938'de Harp Okulunu ziyaret ederek öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, Ankara Kız Lisesini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 15 Aralık 1930'da İstanbul Darülfünunda (Üniversitesi) öğrencilerle ders dinlemişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 13 Kasım 1930'da Sivas Kız Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 2 Aralık 1930'da İstanbul'da Harp Okulu öğrencilerini ziyaret etmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 5 Haziran 1928'de İstanbul Tuzla'ya gelişinde kız öğrenciler tarafından karşılanmıştı. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Fakültesinin açılışında profesör ve öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 20 Haziran 1922'de Adapazarı Kız Okulu-Sabiha Hanım Okulu öğretmen ve öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 16 Ağustos 1935'te İstanbul'da sandalda kürek çekerken. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: Hüseyin Ezer Arşivi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 4 Temmuz 1935'te Florya'da denize girmişti. (Arşiv) ( Hüseyin Ezer Arşivi - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: Hanri Benazus Arşivi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 9 Mayıs 1934'te Ankara Kız Lisesi öğrencileriyle Gazi Orman Çiftliğinde bir araya gelmişti. (Arşiv) ( Hanri Benazus Arşivi - Anadolu Ajansı )

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı
Fotoğraf: BYEGM

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. Atatürk, 1935 yılında Orman Çiftliği'nde gençlerle bir araya gelmişti. (Arşiv) ( BYEGM - Anadolu Ajansı )

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