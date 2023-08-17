Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı ikinci il olan Sakarya, yapılan çalışmalarla depremin izlerini sildi. Hayata geçirilen ve kararlılıkla uygulanan "yatay mimari" ile çok katlı bina yapılmasına müsaade edilmiyor. ( Emre Ayvaz - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı ikinci il olan Sakarya, yapılan çalışmalarla depremin izlerini sildi. Hayata geçirilen ve kararlılıkla uygulanan "yatay mimari" ile çok katlı bina yapılmasına müsaade edilmiyor. ( Emre Ayvaz - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı ikinci il olan Sakarya, yapılan çalışmalarla depremin izlerini sildi. Hayata geçirilen ve kararlılıkla uygulanan "yatay mimari" ile çok katlı bina yapılmasına müsaade edilmiyor. ( Emre Ayvaz - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı ikinci il olan Sakarya, yapılan çalışmalarla depremin izlerini sildi. Hayata geçirilen ve kararlılıkla uygulanan "yatay mimari" ile çok katlı bina yapılmasına müsaade edilmiyor. ( Emre Ayvaz - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı ikinci il olan Sakarya, yapılan çalışmalarla depremin izlerini sildi. Afet sonrası başlatılan çalışmalarla 15 Temmuz Camili, Korucuk ve Karaman mahallelerinde Valilik ve diğer resmi kurumların da içerisinde bulunduğu "yeni yerleşim bölgesi" oluşturuldu. ( Emre Ayvaz - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Depremde en büyük yıkımın yaşandığı ikinci il olan Sakarya, yapılan çalışmalarla depremin izlerini sildi. Afet sonrası başlatılan çalışmalarla 15 Temmuz Camili, Korucuk ve Karaman mahallelerinde Valilik ve diğer resmi kurumların da içerisinde bulunduğu "yeni yerleşim bölgesi" oluşturuldu. ( Emre Ayvaz - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, ev ve iş yerinin yıkıldığı Kocaeli'de, depremin ardından facianın acı izleri ortadan kaldırıldı. En ağır yıkımın yaşandığı şehirde deprem yönetmeliğine uygun binlerce konut inşa edildi. Nisan ayında hizmete açılan Kocaeli Şehir hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak hizmet veriyor. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, ev ve iş yerinin yıkıldığı Kocaeli'de, depremin ardından facianın acı izleri ortadan kaldırıldı. En ağır yıkımın yaşandığı şehirde deprem yönetmeliğine uygun binlerce konut inşa edildi. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği, ev ve iş yerinin yıkıldığı Kocaeli'de, depremin ardından facianın acı izleri ortadan kaldırıldı. En ağır yıkımın yaşandığı şehirde deprem yönetmeliğine uygun binlerce konut inşa edildi. ( İbrahim Aktaş - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Kocaeli'de birçok ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve o dönem "asrın felaketi" olarak tanımlanan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti. Kocaeli'de birçok ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. ( Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Anadolu Ajansı )
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve Türkiye’nin yaşadığı en büyük depremlerden 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin üzerinden 24 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Resmi rakamlara göre Marmara Depremi'nde, 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi de yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Marmara Depremi, Türkiye'deki yapıların önemli bir kısmının depreme dayanıksız olduğunu ve acil güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremin ardından, olası depremlerde hasarın önlenebilmesi için "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" çıkarıldı ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyet Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Afetzedelerin zararlarının giderilmesi amacıyla da Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) kuruldu. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde bina enkazlarında yapılan arama-kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. (Arşiv-18.08.1999) ( Hüseyin Yesilkavak - Anadolu Ajansı )
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çok sayıda bina ve cami yıkıldı veya ağır hasar aldı. (Arşiv-18.08.1999) ( AA Arşiv - Anadolu Ajansı )
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çok sayıda ev yıkılırken, az sayıda ev ayakta kalabildi. (Arşiv-18.08.1999) ( AA Arşiv - Anadolu Ajansı )
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çok sayıda bina yıkıldı. (Arşiv-23.08.1999) ( AA Arşivi - Anadolu Ajansı )
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çok sayıda ev yıkılırken, az sayıda ev ayakta kalabildi. Depremzedeler, enkaz altında kalan kişisel eşyalarını çıkarmak için yıkıntı başında bekliyor. (Arşiv-18.08.1999) ( AA Arşiv - Anadolu Ajansı )
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde evsiz kalan çok sayıda depremzedeye Sakarya Valiliği önünde ekmek ve gıda dağıtıldı. (Arşiv-18.08.1999) ( AA Arşiv - Anadolu Ajansı )
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çok sayıda ev yıkılırken, az sayıda ev ayakta kalabildi. Düzce'de bir araç yıkılan binanın enkazı altında kaldı. (Arşiv-18.08.1999) ( AA Arşiv - Anadolu Ajansı )
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çok sayıda ev yıkılırken, az sayıda ev ayakta kalabildi. Düzce'de yıkılan bir binanın enkazı altında araçlar mahsur kaldı. (Arşiv-18.08.1999) ( AA Arşiv - Anadolu Ajansı )
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çok sayıda ev yıkılırken, az sayıda ev ayakta kalabildi. Depremzede bir kadın, yıkılan evlerinin enkazını bekledi. (Arşiv-18.08.1999) ( AA Arşiv - Anadolu Ajansı )
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde çok sayıda ev yıkılırken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Arşiv-18.08.1999) ( AA Arşiv - Anadolu Ajansı )