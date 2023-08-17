Fotoğraf: Hüseyin Yesilkavak

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve Türkiye’nin yaşadığı en büyük depremlerden 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin üzerinden 24 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu. Resmi rakamlara göre Marmara Depremi'nde, 17 bin 840 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi de yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Marmara Depremi, Türkiye'deki yapıların önemli bir kısmının depreme dayanıksız olduğunu ve acil güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremin ardından, olası depremlerde hasarın önlenebilmesi için "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik" çıkarıldı ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyet Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Afetzedelerin zararlarının giderilmesi amacıyla da Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) kuruldu. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde bina enkazlarında yapılan arama-kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da katıldı. (Arşiv-18.08.1999) ( Hüseyin Yesilkavak - Anadolu Ajansı )