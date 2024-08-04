Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler halka aletinde Adem Asil, 5'inci oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli cimnastikçi Adem Asil, halka aleti finalinde elde ettiği 14.966 puanla organizasyonu 5'inci sırada tamamladı.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkeklerde halka aleti finalleri yapıldı.
Milli cimnastikçi Adem Asil, 14.966 puanla organizasyonu 5'inci tamamladı.
Aynı disiplinde Yang Liu 15.300 puanla altın, vatandaşı Jingyuan Zou 15.233 puanla gümüş, Yunan Eleftherios Petrounias 15.100 puanla bronz madalya elde etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.