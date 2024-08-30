Dolar
34.06
Euro
37.74
Altın
2,520.22
ETH/USDT
2,518.90
BTC/USDT
59,606.00
BIST 100
9,833.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir üstünde saygı uçuşu gerçekleştiriyor. Başakşehir’de bir kamyonet sitenin bahçesine uçtu. Olay yerinden yayındayız.
logo
Spor, Paris 2024

Milli sporcu Serkan Yıldırım, Paris'te finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, serisinde birinci olarak adını finale yazdırdı.

Erkan Tiryaki  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Milli sporcu Serkan Yıldırım, Paris'te finale yükseldi

Paris

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 100 metre T12 sınıfında elemeler yapıldı.

Dünya Para Atletizm Federasyonunun (WPA) sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına karşı Alman mahkemesinde itiraz ederek oyunlarda mücadele etme hakkını elde eden ve bugün yarışlara tekrardan dahil olan Serkan Yıldırım, başarılı bir eleme geçirdi.

Serisini 10.89'luk zamanıyla birinci bitiren Serkan, finale kaldı. Genel sıralamada da ikinci olan milli sporcunun final yarışı yarın TSİ 22.08'de koşulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Dışişleri Bakanı Fidan: 30 Ağustos zaferi, zorluklar içinde yazılan bir destanın en güçlü ifadesidir
Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünü deniz altında kutladılar

Benzer haberler

Milli sporcu Serkan Yıldırım, Paris'te finale yükseldi

Milli sporcu Serkan Yıldırım, Paris'te finale yükseldi

Para badmintonda milli sporcu Halime Yıldız Paris'te çeyrek finale yükselmeyi garantiledi

Sınıflandırma sorunu çözülen para atlet Serkan Yıldırım, Paris 2024'te yarışacak

Para masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Öztürk-Turan ikilisi madalya almayı garantiledi

Para masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Öztürk-Turan ikilisi madalya almayı garantiledi
Para tekvando Ali Can Özcan, finale çıktı

Para tekvando Ali Can Özcan, finale çıktı
Para tekvandoda Meryem Betül Çavdar, bronz madalya karşılaşmasına çıkma hakkı elde etti

Para tekvandoda Meryem Betül Çavdar, bronz madalya karşılaşmasına çıkma hakkı elde etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet