Trabzon Valisi Ustaoğlu: Milli haber ajansımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir temel kaynak olarak dünyaya ulaştıran milli haber ajansımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Trabzon
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, 6 Nisan 1920 yılında kurulan AA'nın önemine vurgu yaptı.
Yurdun ve dünyanın dört bir yanında hazırladığı haberlerle AA'nın gündemi belirlediğine işaret eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Ülkemiz ile ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve güvenilir temel kaynak olarak dünyaya ulaştıran milli haber ajansımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."
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