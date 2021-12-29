Dolar
12.38
Euro
13.97
Altın
1,795.63
ETH/USDT
3,794.10
BTC/USDT
47,674.00
BIST 100
1,882.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşuyor Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "Engelli basketbolcunun sevinci", "İstanbul ve Hilal" ve "Esed rejiminin sivillere saldırısı" başlıklı fotoğrafları seçti.

Kenan Irtak   | 29.12.2021
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Albayrak, spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", haber kategorisinde ise Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Albayrak, engelin başarıya engel olmadığını gösterdiği için spor kategorisinde "Engelli basketbolcunun sevinci", fotoğrafına oy verdiğini söyledi.

Habercilikte geriye bakarak, geride ne olup bittiğini dikkate alarak, onun ışığında gündemi değerlendirmenin daha isabetli olduğuna vurgu yapan Albayrak, "O bakımdan Anadolu Ajansının sanıyorum 2012 yılından bu tarafa yaptığı fotoğraf oylamasının tamamına katıldığımı hatırlıyorum. Geçtiğimiz bir yılın muhasebesini, özetini tekrarlamak gibi oluyor. O bakımdan çok ilgi gördüğünü görüyorum. Oylamadan sonra da takip ediyorum, benim seçtiğim kareler birinci olmuş mu diye. Bunlar hem kamuoyunda hem de sosyal medya da ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

Albayrak, oylamaya dahil edilen fotoğrafları biriktirdiğini belirterek, "Bir zaafımı da paylaşmış olayım. Anadolu Ajansının sadece 3 kategoride birinci gelen karelerini değil bu oylamaya dahil edilen bütün fotoğrafları elimden geldiği kadar her yıl biriktirmeye çalışıyorum. Çok değerli ve özenle seçilmiş kareler. Başarılarının devamı diliyorum."değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Afrika'da 40 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gitme riskiyle karşı karşıya
Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Delmicron diye bir varyant yok
Aşı olmayan Kovid-19 hastaları büyük pişmanlık yaşıyor
TÜSEB Başkanı Akdoğan, yerli aşı TURKOVAC'ın 20 aylık serüvenini AA'ya anlattı
Kırklareli'nde 'hızlı antijen kiti' ile salgının izi sürülüyor

Benzer haberler

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Albayrak 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı