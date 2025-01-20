Şırnak Valisi Birol Ekici, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Şırnak Valisi Birol Ekici, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Şırnak
Ekici, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Ekici, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" fotoğrafı için oy kullandı.
"Özgür Suriye" kategorisinde Ekici, Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafı için de oy verdi.
Ekici, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Alper Tüydeş'in "Saklı" fotoğrafını tercih etti.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ekici, İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" başlıklı karesine de oy verdi.
"Haber" kategorisinde Ekici, Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını tercih etti.
Ekici, "Haber" kategorisinde, Mehmet Ekin Mengüarslan'ın "Mavi Vatan savunması" fotoğrafı için de oy verdi.
"Günlük hayat" kategorisinde ise Ekici, Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafı için oy kullandı.
Ekici, "Spor"da da tercihini Filip Stevanoviç'in "Iska" karesinden yana yaptı.
Ekici, Anadolu Ajansı muhabirlerini tarihe geçen kareleri için tebrik ettiğini, her yıl olduğu gibi bu yıl da fotoğraf seçmede zorlandığını belirtti.
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