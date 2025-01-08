Dolar
35.39
Euro
36.42
Altın
2,650.22
ETH/USDT
3,350.80
BTC/USDT
95,176.00
BIST 100
9,946.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafı seçti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlyas Gün  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafı seçti Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Çapa, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafını tercih eden Çapa, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan", "Günlük Yaşam" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor" fotoğraflarını seçti.

Çapa, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Ölümcül kanıt" fotoğrafına oy verdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kast ajansı ve menajerlik alanlarında faaliyet gösteren 21 teşebbüse rekabet soruşturması açıldı
Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı
Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz: Aşevleri sosyal hizmetimizin, birlikteliğimizin ve dayanışmamızın vesilesi oluyor
Uluslararası sigara şirketi, sigaradan ölen kişinin ailesine 500 bin lira tazminat ödeyecek
Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Benzer haberler

Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

Eyüpspor'da Jonjo Shelvey ile yollar ayrıldı

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Azimle gelen" başlıklı fotoğrafı seçti

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Olimpiyat Pozu" adlı fotoğrafı seçti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'nun favorisi "Gece nöbeti" oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu'nun favorisi "Gece nöbeti" oldu
AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın favorisi "Dış işleri" oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Usta'nın favorisi "Dış işleri" oldu
Gaziantepli baklavacıların favorisi "Armut Piş" oldu

Gaziantepli baklavacıların favorisi "Armut Piş" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet