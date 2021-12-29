Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Görme engellilerin dayanışması"nı seçti
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
Osmaniye
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceledi.
Vali Yılmaz, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Görme engellilerin dayanışması", haber kategorisinde Haroon Sabawoon'un "Kabil'den kaçış", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karesine oy verdi.
Görme engellilerin dayanışması
AA'nın hem dünya hem de Türkiye'de verimli ve önemli çalışmalara imza attığını belirten Yılmaz, "İzlediğim videolar ve gördüğüm fotoğraflar çok başarılı. Bunların arasından en iyisini seçmekte zorlandım, hepsi birbirinden güzel. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.