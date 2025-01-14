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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Niğde Valisi Cahit Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Abdullah Özkul  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Niğde Valisi Cahit Çelik, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Ahmet Demircan/AA

Niğde

Niğde Valisi Cahit Çelik, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Vali Çelik, makamında "Roketsan", "Lifebox" ve "Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" fotoğrafını tercih eden Çelik, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" karesini seçti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Beytullah Eles'in "Halı motifi" fotoğrafına oy veren Çelik, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana tercihini kullandı.

Vali Çelik, fotoğrafların bir birinden güzel olduğunu belirterek, "Benim için işin güzel tarafı, fotoğrafları seçerken çok güzel fotoğraflar çeken arkadaşlarımın karelerini görmek oldu. Fotoğraf, özellikle anı ölümsüzleştirmek anlamında çok önemli. Nihayetinde zaman akıp gidiyor ama o fotoğrafı çektiğinizde zamanı bir anlamda o kare için dondurmuş oluyorsunuz. Emeklerinize sağlık. Fotoğrafları çeken tüm arkadaşları tebrik ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

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