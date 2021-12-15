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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Mardin'de sağlık çalışanları'nın tercihi 'Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri' oldu

Mardin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak muhabir ve foto muhabirlerin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları seçti.

Şahin Seçen, Halil İbrahim Sincar   | 15.12.2021
Mardin'de sağlık çalışanları'nın tercihi 'Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri' oldu

Mardin

Mardin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılın Fotoğrafları 2021

Kızıltepe ilçe otogarında aşı çalışmalarını sürdüren mobil ekipte yer alan sağlık görevlileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendikleri fotoğrafları seçti.

Doktor Sinan Karadaş, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", spor kategorisinde Claudio Pasquazi'nin "Amansız takip" ve haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopteri pilotu" fotoğrafını oyladı.


İlk kadın taarruz helikopter pilotu

Anestezi Teknikeri Deniz İnan Yıkılmaz da yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ve spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karesine oy verdi.


Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri

Doktor Karadaş, AA muhabirine, bütün fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.


Ciğerimiz yandı

Emeği geçen herkesi kutlayan Karadaş, "Doğa fotoğrafları da çok güzel. Fotoğrafları çok beğendim. Her fotoğraf birbirinden güzel." dedi.

Anestezi teknikeri Yıkılmaz da fotoğrafları çok beğendiğini dile getirerek, emeği geçenleri kutladı.

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