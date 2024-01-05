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Kurumsal Haberler

Mardin Valisi Akkoyun'un tercihi "Boğazda bir dev" oldu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Halil İbrahim Sincar  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Mardin Valisi Akkoyun'un tercihi "Boğazda bir dev" oldu

Mardin

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinde tercihini yaptı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", "spor" kategorisinde ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı fotoğrafına oy veren Akkoyun, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Adı: Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" adlı fotoğrafını seçti.


Boğazda bir dev 

Vali Akkoyun, Anadolu Ajansı muhabirlerinin başarılı fotoğraflara imza attığını belirterek, fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu, çeçim yapmakta zorlandığını söyledi.


Sen aydınlatırsın geceyi

Akkoyun, Anadolu Ajansı yönetimini, tüm muhabir ve foto muhabirleri ile bu çalışmada emeği geçenleri tebrik ettiğini belirtti.


Mete’nin nişanı 

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