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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kadir Yıldız  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Aktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Aktaş, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Tahsin Ceylan'ın "Diş Sağlığı" karesini seçti.

Aktaş, "Haber"de Ali Jadallah'ın "Geriye Kalan" fotoğrafını tercih etti, "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" ve "Spor"da Gökhan Balcı'dan "Şükür" karesini oyladı.

Aktaş, AA muhabirine, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Emeği geçen AA muhabirlerini tebrik eden Aktaş, "Fotoğraflar birbirinden güzeldi. Biz zorlanarak da olsa kendimize göre en iyi fotoğrafa oy kullanmaya çalıştık, yoksa hepsi birbirinden kıymetli fotoğraflardı." dedi.

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