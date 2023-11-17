Dolar
28.72
Euro
31.16
Altın
1,988.62
ETH/USDT
1,978.90
BTC/USDT
36,413.00
BIST 100
7,823.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrail güçleri, Kudüs'ün Vadi el Couz Mahallesinde yaş kısıtlaması getirdiği Müslümanların cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelliyor.
logo
Kültür, Kurumsal Haberler

İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl başvuruları başladı

Anadolu Ajansının (AA) basın fotoğrafçılığını desteklemek için geleneksel olarak düzenlediği "İstanbul Photo Awards", 2024'te 10. kez gerçekleştiriliyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl başvuruları başladı

İstanbul

Dünya gündemini belirleyen fotoğrafların yarıştığı etkinliğin, 10. yılına başvurular başladı.

Uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'a 2023 yılı içerisinde çekilen ve haber değeri taşıyan fotoğraflar başvurabilecek.

Dünya genelindeki en önemli yarışmalar arasında gösterilen etkinliğe ayrıca her yıl yaklaşık 20 bin fotoğraf gönderiliyor. Yalnızca profesyonel fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya başvuru için bir basın kuruluşuna bağlı olma şartı gözetilmiyor.

Yarışmada, toplam 60 bin dolar ödül dağıtılacak

Yarışma kapsamında geçen yıl da başvuru alınan "Tekil Haber", "Seri Haber", "Tekil Spor", "Seri Spor", "Tekil Doğa ve Çevre", "Seri Doğa ve Çevre", "Tekil Portre", "Seri Portre", "Tekil Günlük Yaşam" ve "Seri Günlük Yaşam" başlıklarındaki on kategoride başvuru yapılabiliyor.

Her yarışmacının tüm kategorilerde başvuru yapma hakkı bulunuyor ve gönderilen fotoğraflarda yayınlanmış olma şartı aranmıyor.

Fotoğrafçıların kişisel bilgileri ve fotoğrafa dair detaylar konusunda doğru bilgi aktarma sorumluluğu bulunan yarışmanın başvuru şartlarına dair geniş bilgiye web sitesinden ulaşılabiliyor.

"Yılın Fotoğrafı" ödülü "Tekil Haber" kategorisinde birinci olan fotoğrafa verilecek ve fotoğrafı çeken foto muhabiri 6 bin dolar ödül kazanacak. Kategori birincilerine 3 bin, ikincilerine bin 500, üçüncülerine ise biner dolar ödül takdim edilecek.

Yarışmanın onuncu yılına özel olarak tüm seri kategorilerde yapılan başvurular arasından ayrımcılık konulu çalışmalar ve 28 yaşından küçük genç fotoğrafçıların eserleri arasından belirlenecek içeriklere bin dolar değerinde iki ayrı ödül verilecek.

Yarışmanın kazananları her yıl olduğu gibi fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlenecek ve kazananlar nisan ayında duyurulacak.

Toplam ödülü 60 bin dolar olan yarışmada, jüri üyeleri gönderilen fotoğrafları teknik yeterlilik, perspektif, hareket, duygu gibi birçok farklı açıdan değerlendirecek.

Yalnızca online başvuru alınan yarışmaya 17 Ocak'a kadar başvurulabiliyor.

Geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflar, sergiler, fotoğraf albümleri ve jüri üyelerine dair bilgiye de "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı
"Savaş yorgunu" Bağdat, yıllar sonra Türk şirketlerin de katkısıyla imar ediliyor
Van, Bitlis ve Muş'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
İsrailli yetkililerin nefret dili savaş suçlarını teşvik ediyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl başvuruları başladı

İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl başvuruları başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet