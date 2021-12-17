Eskişehir Valisi Ayyıldız 'İstanbul ve Hilal'i seçti
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Eskişehir
AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul eden Ayyıldız, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve Hilal", spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafını seçen Ayyıldız, haber kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Baskın" fotoğrafına oy verdi.
Vali Ayyıldız, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.
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