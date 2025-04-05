Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,782.00
BTC/USDT
82,664.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Çorum Valisi Çalgan: AA hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veriyor

Çorum Valisi Ali Çalgan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kemal Ceylan  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Çorum Valisi Çalgan: AA hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veriyor

Çorum

Çalgan, mesajında, Anadolu Ajansının, Türkiye'nin uluslararası platformlarda sesini duyurmasında önemli rol üstlendiğini vurguladı.

Milli Mücadele yıllarından bugüne AA'nın doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet verdiğini, halkın haber alma hakkını en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Çalgan, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, kuruluşundan bu yana bir haber ajansı olmanın ötesinde, Türkiye'nin kültürel, sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayan bir değer olmayı da başarmıştır. Anadolu Ajansı, iletişim teknolojilerindeki gelişmelere ayak uydurarak ve haberciliğin evrensel ilkelerini benimseyerek, kendini sürekli yenilemiş ve dünya standartlarında bir kurum haline gelmiştir. Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ajans çalışanlarına meslek hayatlarında başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum. Anadolu Ajansının ilk günkü heyecan ve sorumluluk bilinciyle nice yıllar daha ülkemize hizmet edeceğine yürekten inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi
Çankırı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem
Antalya'da 2 yaşındaki kızları kreşteki çocuklar tarafından darbedilen aile şikayetçi oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal medyadan yardım isteyen kadınla ilgili açıklama

Benzer haberler

Bitlis Valisi Karakaya: AA habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır

Bitlis Valisi Karakaya: AA habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır

Ordu Valisi Erol: AA tarafsız habercilik anlayışıyla yurt içinde ve dışında halkı bilgilendiriyor

Çorum Valisi Çalgan: AA hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veriyor

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: AA halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında öncü görev üstleniyor

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu: AA halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasında öncü görev üstleniyor
Eskişehir Valisi Aksoy: AA, günümüz dünyasının en başarılı ve etkin ajanslarından biridir

Eskişehir Valisi Aksoy: AA, günümüz dünyasının en başarılı ve etkin ajanslarından biridir
Bilecik Valisi Aygöl: Anadolu Ajansı milletimizin gözü, kulağı ve sesi olmuştur

Bilecik Valisi Aygöl: Anadolu Ajansı milletimizin gözü, kulağı ve sesi olmuştur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet