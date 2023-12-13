Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen: Anadolu Ajansı ile imzaladığımız protokolle hackathon başvuruları bugün başlayacak
Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Anadolu Ajansı (AA) ile imzaladıkları işbirliği protokolüne ilişkin, "Bu protokol kapsamında düzenleyeceğimiz hackathon başvuruları da bugün itibarıyla başlayacak, bunu da ilan etmek istiyorum." dedi.
Ankara
Tüzgen, AA ile Bilişim Vadisi işbirliğinde ve Turkcell ana sponsorluğunda AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumuna katıldı.
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AA ile Bilişim Vadisi arasında imzalanan ve medya teknolojileri alanında işbirliğini öngören protokole değinen Tüzgen, "Bu protokol kapsamında düzenleyeceğimiz hackathon başvuruları da bugün itibarıyla başlayacak, bunu da sizin vesilenizle ilan etmek istiyorum. Hackathon ile medya teknolojilerinde ekosistem oluşturmayı, yeni ticari ürünler geliştirmeyi ve editoryal üretimi teknoloji ile desteklemeyi amaçlıyoruz. Geleceğin medya iletişim teknolojilerinin şekillendirileceği bu hackathon, sadece bir yarışma olmayacak, aynı zamanda bir işbirliği ve inovasyon platformu da oluşturacak." ifadelerini kullandı.
Bir hekim olarak, bir tıp fakültesinde yaşanmış olaydan örnek veren Tüzgen, Saint George Hastanesi Tıp Fakültesi'nde işe alımlarda önceki başvurulardaki kabul-ret bilgileriyle yapay zekaya eğitim verildiğini ve alım sürecinin yapay zekaya devredildiğini, uygulamanın verimliliği sebebiyle hastanenin ilk etapta takdir topladığını fakat sonradan bunun kadınlara ve Pakistan gibi bazı ülkelerden başvuran doktorlara negatif ayrımcılık yaptığının anlaşıldığını anlattı.
Tüzgen, teknik ilerlemelerin etik yönlerini tartışmanın bazen teknolojiye karşı muhalif refleks gibi değerlendirilebildiğini ancak etik filtreden geçmeyen teknik ilerlemelerin, insanlığa refah getirmesi beklenirken zulme sebep olabildiğini ifade etti.
Dijital devrimden önce gerçekleşen sanayi devriminin, ekolojik felaketleri, çocuk işçileri, işçilerin kötü yaşam koşullarını ve sömürü faaliyetlerini de beraberinde getirdiğini aktaran Tüzgen, şöyle devam etti:
"İnsanlık olarak bundan ders çıkarmalı ve adalete, insanlığın ortak refahına katkı sağlamayan ilerlemenin aslında bir değeri olmayacağını bir kez daha hatırlamalıyız. Bölgemizin teknolojik olarak önde gelen ülkelerinden olan İsrail'in aynı zamanda, acımasızca binlerce masum insanı katleden en zalim ülkesi olması da yine bu etik yoksunluğun bir neticesidir. Bu vesileyle İsrail'in Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında onlarca yıldır sürdürdüğü zulmünü nefretle kınıyor ve lanetliyorum."
Tüzgen, Gazze'de ofis açan ilk haber ajanslarından olan AA'yı hakikati yayma gayreti dolayısıyla tebrik etti.
İşbirliği protokolü imzalandı
Forumda, Anadolu Ajansı ile Bilişim Vadisi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bilişim Vadisi'nin, “AA Kuluçka Merkezi” projesi kapsamında düzenlenecek “Anadolu Ajansı Medya Teknolojileri Hackathonu” organizasyonuna paydaş kurum olarak katılımına ilişkin işbirliği protokolüne, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Tüzgen imza koydu.
Protokol kapsamında AA öncülüğünde Bilişim Vadisi işbirliğinde medya sektöründe dijital dönüşüm ve yapay zekanın etkin kullanımını destekleyici projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.