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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Aydın Valisi Aksoy'un "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Görev tamam" fotoğrafı oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği eserleri belirledi.

Ferdi Uzun   | 21.12.2022
Aydın Valisi Aksoy'un "Yılın Fotoğrafları" oylamasındaki tercihi "Görev tamam" fotoğrafı oldu

Aydın

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam", çevre ve yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", spor kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" fotoğraflarına oy verdi.

Görev tamam

Tüm kategorilerdeki fotoğrafların birbirinden anlamlı olduğunu belirten Aksoy, seçim yaparken zorlandığını söyledi.


Yangın müdahalesi

Vali Aksoy, "Anadolu Ajansı sadece ülkemizde değil yurt dışında da çok başarılı ve önemli işlere imza atıyor. Buradaki fotoğraflara da bakınca yine harika işler çıkarıldığını görüyoruz. Bu anlamda emek veren tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Sevinç dalgası
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