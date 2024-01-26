AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı:
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Gazze'de gördüğüm her fotoğraf son derece etkileyici, hepimizi düşündüren, herkesin kalbine değen fotoğraflar." dedi.
TBMM
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Zengin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Uzaya doğru
"Haber" kategorisinde Paul Hennessy'in "Uzaya doğru" fotoğrafına oy veren Zengin, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buz dağı havuzu" fotoğrafını seçti.
Buz dağı havuzu
Özlem Zengin, "Spor"da tercihini Elif Öztürk Özgöncü'nün 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son ayağı sırasında çekilen "Bisikletçiler" fotoğrafından yana kullandı.
Bisikletçiler
"Deprem: Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra refakatçileri olmayan 16 bebeğin Ankara'ya getirildiği sırada çektiği "Depremzede bebekler" başlıklı fotoğrafını oylayan Zengin, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Abed Zagout'un "Çaresizlik" fotoğrafına oy verdi. Özlem Zengin, bu kategoride oy kullanırken, "Gazze: Kanıt kategorisinde hepsini seçmemiz gerekir. Burada 'hepsi' diye bir seçeneğin olması lazım. Buradaki bütün fotoğraflar çok önemli." dedi.
Depremzede bebekler
"Ümit ederim, dünyada mutlulukların sayısı artar"
AA foto muhabirlerini kutlayan Zengin, fotoğrafta yakalanan anlarda derin izlerin olduğunu söyledi.
Çaresizlik
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, şunları kaydetti:
"Gazze'de gördüğüm her fotoğraf son derece etkileyici, hepimizi düşündüren, herkesin kalbine değen fotoğraflar. Acılar karşısında mutluluğun büyüsü kayboluyor. Ümit ederim, dünyada mutlulukların sayısı artar. Izdırabın olmadığı bir dünya diliyorum. Dünyanın tebessümle, heyecanla güldüğü, uzaya çıkan füzenin insanları heyecanlandırdığı, geleceğe dair ümidin, coşkunun arttığı fotoğrafların galip geldiği bir dünya olsun diye arzu ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.