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Kurumsal Haberler

"AAtölye Buluşmaları"nın konuğu Spiker Cengizhan Cevahiroğlu oldu

TRT Haber Spikeri Cengizhan Cevahiroğlu, "AAtölye Buluşmaları"nın konuğu oldu.

26.09.2022
"AAtölye Buluşmaları"nın konuğu Spiker Cengizhan Cevahiroğlu oldu

Ankara

AAtölye'de, 26 Eylül Dil Bayramı dolayısıyla TRT Haber Spikeri Cevahiroğlu tarafından Etkili İletişim ve Diksiyon Eğitimi verildi.

Medyada dilin doğru kullanımının önemine değinen Cevahiroğlu, sık yapılan diksiyon yanlışlarına dikkati çekerek, bazı katılımcılara anons ve canlı yayın pratikleri yaptırdı.

Televizyon yayınına canlı bağlanmak ile telefonla bağlanmak arasındaki farkları anlatan Cevahiroğlu, telefonla yapılan bağlantıda canlı bağlantıya göre daha fazla betimle yapılması gerektiğini söyledi.

Etkili İletişim ve Diksiyon Eğitimine, AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir ve AA çalışanları katıldı.

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