AA'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte çalışanlarla bir araya geldi.
AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Karagöz, UNESCO'nun verilerine göre, son 10 yılda binden fazla meslektaşının mesleklerini icra ederken hayatını kaybettiğini belirtti.
Gazze'de, son 2 yılda 250'den fazla gazetecinin hayatını kaybettiğini aktaran Karagöz, gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.
Gazetecilerin hakikati dünyaya duyurmak için canı pahasına çalışan insanlar olduğunu ve her yerde mücadele içerisinde mesleklerini yaptıklarını belirten Karagöz, "Fakat ne yazık ki medya patronajları Türkiye'de ve dünyada gazetecilere hak ettiği değeri vermiyor. Hem maddi değeri vermiyor hem de manevi değeri maalesef vermiyor. Biz Anadolu Ajansı yönetimi olarak elimizde olan maddi değerin tamamını ve oluşturduğumuz manevi değeri siz basın emekçisi, gazeteci arkadaşlarımıza vermekle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu anlamda, Türkiye'de medya patronajından ayrışmak ve medya ekosistemini de dengeli bir noktaya götürmek gibi bir sorumluluğumuz da var." ifadelerini kullandı.
Karagöz, reorganizasyon ile kurumun yüzde 77 oranında değiştiğini ifade ederek, 31 mevzuat, 3 yönetmelik, 14 yönerge, 6 rehber, 3 kılavuz, 3 politika ve 2 ilkenin devreye girdiğini, kurumun uluslararası düzeyde bir şirket hüviyeti kazandığını söyledi.
AA'nın editöryal anlamda rekabet alanının dünya olduğuna işaret eden Karagöz, Türkiye ve Orta Doğu eksenli yayın anlayışından, dünya eksenli yayın anlayışına geçildiğini ifade etti.
Karagöz, ABD'de bir olay olduğunda Reuters'in de, Anadolu Ajansı'nın da geçtiğini belirterek, "Özellikle son dönemlerde, son 2 yıl içerisinde yurt dışında, Batı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da haber ajansımızın ürettiği haberler çok sık bir şekilde kullanılmaya başlandı." dedi.
AA'nın daha önceki hedefinin dünyanın en önemli 10 haber ajansından biri olmak olduğunu aktaran Karagöz, "Hedefimiz, dünyanın en iyi 3 haber ajansından biri olmak olarak revize edilmiştir. Stratejik habercilik yaklaşımımızla uluslararası rekabette gücümüzü artırıyoruz." ifadelerini kullandı.
Karagöz, yeni medyanın editöryal rekabetçilik anlamında önemli olduğunu, AA'nın kuruluş yıl dönümünde yeni web sitesini yayına alacaklarını söyledi.
AA'nın stratejik vizyonundaki üçüncü aşamanın teknolojik atılım olduğunu belirten Karagöz, bu anlamda AA'yı sadece bir haber ajansı olarak görmediklerini, medya teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarını, bünyelerinde AA Medya İletişim Teknolojileri Anonim Şirketi kurduklarını anlattı.
Karagöz, her şeyin stratejik planla, sistemle ve ekibin uyumuyla mümkün olduğunu ifade ederek, uyumlu bir ekip ve güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını dile getirdi.
AA çalışanlarından oluşan Anadolu Müzik Grubu mini konser verdi
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Karagöz'ün yanı sıra AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ile kurum çalışanları katıldı.
Etkinlikte, AA çalışanlarından oluşan Anadolu Müzik Grubu da mini konser verdi.
