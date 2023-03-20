"AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı" başladı
Anadolu Ajansı’nın başlattığı ve yeni mezun gençlerin gazeteciliği ve medya yönetimini alanında uzman kişilerden öğrenme imkanı bulacağı "AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı" başladı.
İstanbul
Anadolu Ajansı’nın Ümraniye'deki binasında düzenlenen etkinlikte konuşan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, kurumu kendine has, efektif ve dinamik yapısıyla öğrenci veya yeni mezun gençler arasında çekim merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Karagöz, Ajansın hedefleri olduğunu ve bu doğrultuda her geçen gün gelişim kaydettiğini belirterek, "Türkiye'nin özellikle son 20 yılda uluslararası arenada gözle görülür bir şekilde etkin hale gelmesiyle Anadolu Ajansı da ulusal bir haber ajansı görünümünden çıkıp iddia sahibi uluslararası bir haber ajansına dönüşüyor." dedi.
Anadolu Ajansının uluslararası haber ajansları arasında iddialı bir konuma sahip olduğuna vurgu yapan Karagöz, bu rekabeti dünyayı tanıyan, iyi eğitimli, donanımlı, zeki, parlak bir ekiple sürdüreceklerini anlattı.
Karagöz, kurumun uluslararası haber mecralarındaki başarısının bir motivasyon kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Önceden haberimiz uluslararası medyaya çıktığında heyecanlanıyorduk. Artık 'Biz zaten uluslararası ligdeyiz, haberlerimiz de uluslararası mecralar kullanacaklar' diyoruz." diye konuştu.
Yeniliklere açık olmasıyla birlikte sahip olduğu köklü geçmişle kurulduğu günden bugüne Anadolu Ajansı’nda haberin ve haberciliğin belirli bir formatı ve editöryal bir çizgisinin olduğunu vurgulayan Karagöz, bu çizginin bir süre sonra kurumu karakterize ettiğini söyledi.
"Anadolu önce kendini kurtarır, ardından bütün vatanı kurtarır"
Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da konuşmasında, Ajansın kurulduğu döneme ve dönemin şartlarına dikkati çekti.
Özhan, TBMM'nin Milli Mücadele'nin siyasi ve hukuki dayanağını oluştururken, AA'nın da Milli Mücadele'nin haberleşme ayağında bir dönüm noktasını temsil ettiğini söyledi.
Geyve'deki tren istasyonunda Halide Edip ile Yunus Nadi'nin kurulacak ajansın ismi hakkındaki fikri tartışmalarını hatırlatan Özhan, şunları kaydetti:
"Türk Ajansı mı, Ankara Ajansı mı, Anadolu Ajansı mı olsun tartışması yaşanıyor ve Anadolu Ajansı fikri çok hızlı bir şekilde kabul görüyor. Bunun nedenini açıklayan güzel bir cümle tarihe kayıt düşülüyor: 'Anadolu önce kendini kurtarır, ardından bütün vatanı kurtarır.' diyerek Ankara'ya ulaştıklarında bu fikri Mustafa Kemal Atatürk'e arz ediyorlar."
Özhan, bugüne gelindiğinde Anadolu Ajansı’nın artık uluslararası rakipleri arasında kendini farkettirir bir çizgide yayınlarını gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı’nda gazeteciliğin ekip halinde birlikte icra edilen ve dur durak bilmeyen bir faaliyet olduğuna işaret eden Özhan, AA muhabirlerinin sahasında bulunan ve görev aldığı yerlerde her zaman en rekabetçi, en önde giden muhabirler olmasını gurur kaynağı olarak nitelendirdi.
Konuşmaların ardından AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı'nın ikinci aşamasını başarıyla tamamlayarak "Eğitim & Vaka Çalışması"na katılma hakkı kazanan adaylar, Anadolu Ajansı profesyonellerinin sunum ve görüşme seanslarında katıldı.
İlk günde adaylar, program konuşmaları ve vaka çalışmalarında Anadolu Ajansı Çalışan Deneyimi Müdürü Gülistan Mollamehmetoğlu, Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz, Yeni Medya Haberleri Yayın Yönetmeni Fuat Er, Ekonomi-Finans Haberleri Yayın Yönetmeni Fırat Gazel, İstanbul Haberleri Editörü Muhammed Enes Can, Ankara Haberleri Editörü Hasan Ay, Ankara Haberleri Editör Yardımcısı Dilara Küçükerdoğan ve Yurt Haberleri Editör Yardımcısı Ayşe Eda Ünlü Özen ile bir araya geldi.
Yarın ve Çarşamba günü de devam edecek program kapsamında geliştirici bir işe alım sürecini deneyimleyen adaylar, sürecin olumlu sonuçlanmasının ardından kariyerlerini ajansın haber veya idari birimlerinde sürdürebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.