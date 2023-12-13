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Kurumsal Haberler

AA ve Bilişim Vadisi medya teknolojilerinde işbirliğine gidiyor

Anadolu Ajansı (AA) ile Bilişim Vadisi arasında medya sektöründe dijital dönüşüm ve yapay zekanın etkin kullanımını destekleyici projelerin geliştirilmesini içeren "Medya Teknolojileri İş Birliği Protokolü" imzalandı.

13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
AA ve Bilişim Vadisi medya teknolojilerinde işbirliğine gidiyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) ile Bilişim Vadisi ortaklığında ve Turkcell ana sponsorluğunda AAtölye'de düzenlenen "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" forumunda AA ile Bilişim Vadisi arasında Medya Teknolojileri İşbirliği Protokolü imzalandı.

Bilişim Vadisi'nin, “AA Kuluçka Merkezi” projesi kapsamında düzenlenecek “Anadolu Ajansı Medya Teknolojileri Hackathonu” organizasyonuna paydaş kurum olarak katılımına ilişkin protokole, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen imza koydu.

Protokol kapsamında AA öncülüğünde Bilişim Vadisi işbirliğinde medya sektöründe dijital dönüşüm ve yapay zekanın etkin kullanımını destekleyici projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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