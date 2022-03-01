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Kurumsal Haberler

AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar, TRT'deki yeni görevine uğurlandı

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, TRT World'deki yeni görevine törenle uğurlandı.

01.03.2022
AA Haber Akademisi Direktörü Bayraktar, TRT'deki yeni görevine uğurlandı

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Direktörü Bora Bayraktar, TRT World'deki yeni görevine törenle uğurlandı.

AA Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür yardımcıları Oğuz Enis Peru ve Yusuf Özhan ile kurum çalışanları katıldı.

Törende konuşan Serdar Karagöz, Bora Bayraktar'ın AA'nın çatısı altında önemli çalışmalara imza attığını belirtti.


Haber Akademisi'nin AA'nın en büyük markalarından biri olduğunu vurgulayan Karagöz, hem akademideki çalışmaları hem de AA'nın dönüşüm sürecine olan katkıları nedeniyle Bayraktar'a teşekkür etti.

Bayraktar'a TRT World'deki Yayın Koordinatörlüğü görevinde başarılar dileyen Karagöz, kanalın uluslararası arenadaki etkinliğinin daha da artacağına inandığını belirtti.

Bora Bayraktar da AA'nın Türkiye'nin en güzide kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, "Burada görev yapmak, sizleri tanımak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum." dedi.

Pasta kesimi ve hediye takdiminin ardından aile fotoğrafı çekildi.

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