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Kurumsal Haberler

AA Genel Müdürü Karagöz, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 28.01.2022
AA Genel Müdürü Karagöz, Erzurum Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya - AA

Erzurum

Serdar Karagöz, beraberinde, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, Özel Kalem Müdürü Ülkü Baş ve AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar ile Vali Okay Memiş'i ziyaret etti.

Karagöz ve beraberindekileri makamında ağırlayan Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki çalışmalar ve projeler hakkında Karagöz'e bilgi verdi.

Serdar Karagöz de AA'nın ulusal ve uluslararası yapılanması ile devam eden kurumsal çalışmaları hakkında Memiş'e bilgi aktardı.

Erzurum’un kış turizm potansiyeline değinen Karagöz, bölgeye daha çok turist çekmek için kentin güzelliklerini haberlerle dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Karagöz ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karagöz de ajansın yurt içi ve dışı çalışmaları hakkında bilgilendirdi.


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