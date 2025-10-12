AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı ziyaret etti
AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "AA Medya Teknolojileri Hackathonu'nu gelecek yıl kardeş ülkelerde ya da Avrupa'da birlikte çalışmak isteyen paydaşlarla yapmayı hedefliyoruz." dedi.
İstanbul
Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Anadolu Ajansı’nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen ve Ziraat Bankası ana sponsorluğu, Arabica Coffee House'un kahve sponsorluğu, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğinde gerçekleştirilen AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0'ı ziyaret etti.
Bugün teknik sunumların yapıldığını ifade eden Peru, yarışmacıların yarın jürinin önüne çıkacağını ve ardından ödül töreni olacağını söyledi.
Peru, ziyareti kapsamında alanda heyecanlı bir atmosfer olduğunu belirterek, gençlerin medya tüketimine ilişkin beklentilerine ve haberin daha geniş kitlelere yayılmasına dair önerilerine her zaman önem verdiklerini vurguladı.
Şu anda gençleri dinlediklerini dile getiren Peru, "En güzel çalışmaları burada değerlendireceğiz ve hem Türkiye'mize hem de dünyaya önemli katma değerli ürünler çıkartacağız. Gençlere bu anlamda güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
"Haberciliğin yanında teknolojiyi de bir arada değerlendirerek yeniden bir yapılanma içindeyiz"
AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin en köklü medya kuruluşlarından biri olduğunu kaydederek, habercilik anlamında da bir merkez olduğunu söyledi.
Türkiye'deki haber üretiminin yüzde 60 ila 70'inin AA'dan geldiğini anlatan Peru, dünyada da tüm savaş bölgelerinde varlığı çok derin şekilde hissedilen AA'nın artık çok ciddi bir konuma yükseldiğini söyledi.
Peru, ulaştığı bu konum itibarıyla AA'nın haber ile teknolojiyi buluşturma konusuna da önderlik etmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Şubat ayında yaptığımız çalışma ile AA'nın medya teknolojisi alanında bir şirketi oldu. Dolayısıyla biz habercilikle teknolojiyi bir arada değerlendirerek yeniden bir yapılanma içindeyiz." dedi.
Gelecek dönemde haberciliğin hem üretimi hem de tüketimi aşamasında teknolojiyi daha fazla kullanarak, Türkiye'ye ve dünyaya daha fazla katkı sağlamak istediklerini dile getiren Peru, gerçekleştirilen bu Hackathon çalışmalarının bunun bir adımı olduğunu vurguladı.
Ziyaret sonrası "Medya Teknolojileri Hackathonu Hatırası" panosuna gelen Peru, "Medya ve teknolojinin kalbi AA" yazısı yazıp buraya imzasını attı.