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Kültür

Zorlu PSM 10'uncu sezonunda dünyaca ünlü klasikleri sanatseverle buluşturuyor

Zorlu Performans Sanatları Merkezinin (PSM) 10. sezon programında dünyaca ünlü müzikaller, klasik müzik ve dans performansları yer alıyor.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 17.12.2022
Zorlu PSM 10'uncu sezonunda dünyaca ünlü klasikleri sanatseverle buluşturuyor

İstanbul

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, toplam 10 dilde, 24 ülkede 5 binden fazla sahnelenen, daha önce Zorlu PSM'de de gösterilen "Notre Dame de Paris" müzikali 2023'te yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Victor Hugo'nun 20. yüzyıl Paris'ini tasvir ettiği ve toplumsal çıkarımlarını bir aşk öyküsüyle anlattığı "Notre Dame de Paris"ten aynı isimle uyarlanan müzikal, Türkiye'de orijinal dilinde 21 performansa imza atacak.

Guinness Rekorlar kitabına "ilk yılında en çok izleyiciye ulaşan müzikal" olarak giren "Notre Dame de Paris"in "Vivre", "Belle" ve "Le Temps des Cathedrales" şarkıları müzik listelerinde uzun yıllar boyunca yer aldı. Çok sayıda ödül alan müzikal, koreografileri ve sahne tasarımı ile 5-23 Mayıs 2023'te sahnelenecek.

Ludovico Einaudi iki gece üst üste Zorlu PSM'de

Zorlu PSM'nin 2013'te açılış konserini gerçekleştiren, bugünün klasik ve deneysel müziğinin en büyük temsilcisi olarak gösterilen piyanist, besteci Ludovico Einaudi, "Underwater Tour" kapsamında 7-8 Şubat 2023'te Zorlu PSM'de müzikseverlerle bir araya gelecek.

Kökleri 1909'da Monte Carlo Balesi, yönetmen ve koreograf Jean-Christophe Maillot'un yeniden yorumladığı ve 50 dansçıdan oluşan kadrosu ile "Romeo ve Juliet", 3 ve 4 Şubat'ta seyircilerle buluşacak.

Dünyanın önde gelen opera ve konser sahnelerinde sahne alan, geçen yıl Almanya Liyakat Nişanı'na layık görülen ünlü soprano Diana Damrau ile uluslararası senfoni orkestralarında yer alan Fransız bas bariton Nicolas Teste aynı sahnede bir araya geliyor.

Usta bestecilerinin opera aryalarının ve düetlerinin seslendirileceği konserde ikiliye ünlü şef Pavel Baleff batonu altında Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek. "Kings & Queens of Opera" 25 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne konuk olacak.

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