Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu sergisi açıldı
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından düzenlenen, "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonunda 19. Yüzyıl Türk Dünyası Kültür Mirası" başlıklı sergi ziyarete açıldı.
Istanbul
Sultan II. Abdülhamit'in fotoğraf merakı sonucu ortaya çıkan Yıldız Fotoğraf Koleksiyonundan bir seçkinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Proje Müdürü Nuri Aksu, danışmanlığını ise Kamil Fırat üstlendi.
Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, vakfın kurulduğu günden bu yana alanında önemli işlere imza attığını belirterek, "Toplumlarımızın, ortak kültürel mirasımız konusunda bilinçlendirilmesi son derece önemli. Ortak kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesini de değerli buluyoruz." dedi.
Fotoğraf sanatının Sultan II. Abdülhamit döneminde altın çağını yaşadığını vurgulayan Yavuz, şu bilgileri verdi:
"Saraya gelen fotoğrafçılarla özel olarak ilgilenen, sarayın fotoğrafhanesi ve fotoğrafçıları olan Sultan Abdülhamit Han, dünyanın çeşitli yerlerinden kendisine gönderilen fotoğraf albümleriyle büyük bir koleksiyona sahiptir. Biz de bakanlık olarak bu arşivin tanıtılması, çalışılması ve geliştirilmesi için çalışmaları destekliyoruz."
"Bu sergi Sultan II. Abdülhamit'in ruhunun nişanesidir"
Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva da sergiyi Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılına armağan olarak hazırladıklarını dile getirerek, "Kültür ve sanatın kurtarıcı gücüne bütün kalbiyle inanan Sultan II. Abdülhamit'in ruhunun nişanesidir, bu fotoğraf sergisi. Türk Kültür ve Miras Vakfının üye ve gözlemci devletlerinin esrarengiz şehirlerine zarif bir bakıştır." diye konuştu.
Küratör Nuri Aksu ise sergide çok özel fotoğraflar bulunduğuna işaret ederek, "Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu bizim için iki bakımdan çok önemli. Öncelikle kendisi Türk dünyası kültür mirasının çok önemli bir öğesi. İkinci olarak da bu mirası belgeliyor. Sergide Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Türkiye'den 75 fotoğrafa yer verdik." ifadelerini kullandı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Handan İnci ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ile çok sayıda sanatseverin de katıldığı sergi, dönemin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi tarihini okuma, yorumlama ve tespit etme fırsatı sunuyor.
Sergide, Semerkand'dan Edirne'ye uzanan coğrafyada çekilmiş fotoğraflardan oluşan bir seçki yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kars Ebu Manu Çehr Camisi, Bakü'deki Şirvanşahlar Sarayı ve Kazakistan'daki Hoca Ahmed Yesevi Camisi'nin o dönem çekilmiş fotoğrafları da sergide görülebilecek.
Dünyanın en zengin görsel arşivlerinden biri olan Sultan II. Abdülhamid Han'ın Yıldız Fotoğraf Koleksiyonu, 918 albümde, 36 bin 585 fotoğraftan oluşuyor.
Sergi, 23 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.