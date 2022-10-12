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Kültür

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, AKM'de hayranlarıyla buluşacak

Türk sinemasının usta oyuncularından Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında sevenleriyle bir araya gelecek.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 12.10.2022
Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, AKM'de hayranlarıyla buluşacak

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'ndeki "Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması"nda 16 Ekim saat 14.00'da "Selvi Boylum Al Yazmalım" gösterilecek.

Film gösterimi öncesi Şoray, AKM’de bulunan Türk Telekom Lounge alanına konuk olarak, hayranlarıyla sohbet edecek.

Ayrıca 23 Ekim'e kadar sürecek "Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması" etkinliği kapsamında, Türk sinemasının klasikleşen filmleri ile son dönemin sevilen yapımları sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında gösterilecek filmler şöyle:

13 Ekim 19.30 "Titanic"

16 Ekim 12.00 "Raya ve Son Ejderha" / 14.00 "Selvi Boylum Al Yazmalım"

17 Ekim 19.30 "The Great Gatsby"

18 Ekim 19.30 "Cep Herkülü, Naim Süleymanoğlu"

19 Ekim 19.30 "Tosun Paşa"

20 Ekim 19.30 "Aile Arasında"

23 Ekim 14.00 "Aslan Kral"


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