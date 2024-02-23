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Kültür

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Berat Kandili'nde tarihi camilerde Osmanlı geleneğine uygun ikramda bulunacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Berat Kandili dolayısıyla yarın tarihi camilerde Osmanlı geleneğine uygun olarak akşam namazından sonra ikramlarda bulunacak.

İsa Toprak  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Berat Kandili'nde tarihi camilerde Osmanlı geleneğine uygun ikramda bulunacak Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ata yadigarı vakıf eserlerini ihya etme sorumluluğunu üstlenen Vakıflar Genel Müdürlüğü, manevi değerlerin yaşatılmasında da taşıyıcı rol alıyor.

Bu kapsamda, yarın idrak edilecek Berat Kandili dolayısıyla, 79 ildeki tarihi camilerde, Osmanlı geleneğine uygun olarak akşam namazından sonra 95 bin kişiye ikramda bulunulacak.

İkramlar, Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camisi, İstanbul'da Mihrimah Sultan, Büyük Selimiye, Sultanahmet ve Eyüp Sultan camilerinde, Diyarbakır'da Ulu Cami, Edirne'de Eski Cami'de gerçekleşecek.

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