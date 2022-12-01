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Kültür

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne 2 unsur daha eklendi

"Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği" ile "çay kültürü", Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girdi.

Eda Özdener, Esra Taşkın   | 01.12.2022
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne 2 unsur daha eklendi

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nın Fas'ta devam ettiği belirtildi.

Toplantıda, "Nasreddin Hoca fıkralarını anlatma geleneği" ile "çay kültürü"nün, somut olmayan kültürel miras olarak UNESCO listesine kaydedildiği aktarılan açıklamada, aynı toplantıda daha önce, "geleneksel Ahlat taş işçiliği" ve "ipek böcekçiliğinin" de listeye eklendiği hatırlatıldı.

Böylece, Türkiye'nin bu toplantıda kabul edilen unsur sayısının 4'e, UNESCO listelerindeki varlık sayısının ise 25'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Türkiye'nin, Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren 3 ülkeden biri olduğu belirtildi.

"Kültür Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz"

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet de AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantıya, Türkiye'nin 3'ü çok uluslu, toplam 4 dosyayla katıldığını söyledi.

Aybet, Türkiye'nin "geleneksel Ahlat taş işçiliği"nin, 29 Kasım'da UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını hatırlattı.

Büyükelçi Gülnur Aybet, yarın devam edecek oturumda, Türkiye ve Azerbaycan UNESCO heyetlerinin ortak çay standı açacaklarını söyledi.

Listeye giren "ipek böcekçiliği"ne ilişkin dosyayı, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, İran ve Afganistan'ın ortak sunduğunu ifade eden Büyükelçi Aybet, "Kültür Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Dosya hazırlanması aşamasında, çok titizlikle, çok faydalı işler yaptılar. O sayede hiçbir pürüz olmadan bizim dosyalarımız hep geçti." diye konuştu.

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