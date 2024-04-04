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Kültür

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Japon grup WA-League gösteri yapacak

38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Japon grup WA-League yarın MEB Şura Salonunda sahne alacak.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde Japon grup WA-League gösteri yapacak

Ankara

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye gelen WA-League, davul ve aslan dansı gösterisini Ankaralılarla buluşturacak.

Japonya'da baharın simgesi haline gelmiş sakura kiraz çiçeklerinin önemini anlatan gösteriyle "iki ülkenin 100 yıllık dostluğu" kutlanacak.

Japon geleneksel çalgılarıyla icra edilen Japon müziğinin her türünün önde gelen usta sanatçıları tarafından sunulan, kültürlerinin önemli bir öğesi aslan dansıyla birleşen gösteri, 38. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Japonya Büyükelçiliğinin katkılarıyla yarın saat 20.00'de MEB Şura Salonunda gerçekleşecek.

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