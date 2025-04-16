Uluslararası Ankara Müzik Festivali, ödüllü keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev'i ağırladı
Sevda-Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivalinde, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev müzikseverlerle buluştu.
Ankara
CSO Ada Ankara Mavi Salonda gerçekleştirilen konserde Ganiyev'e, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Genel Müzik Direktörü, şef Tolga Atalay Ün yönetimindeki Orkestra Akademik Başkent eşlik etti.
Konserde Ganiyev, Philip Glass'ın "2 numaralı keman konçertosu" ve Ege Gür'ün "Sessizliğin Soğuk Sularında" isimli eserlerini seslendirdi.
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Yoğun alkışlar üzerine konserin sonunda tekrar sahneye çıkan Ganiyev, bu festivalin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, dinleyicilere alkışları için teşekkür etti.
Ganiyev, alkışların devam etmesi üzerine Eugene Ysaye'nin "solo keman için 4 numaralı eseri"nden son bölümü çaldı.
10 yaşında uluslararası sahnelere çıktı
28 yaşındaki Ganiyev, henüz 8 yaşındayken dedesi Server Ganiyev ile ilk orkestralı konserini verdi ve aynı yıl Zürih Konservatuvarı Genç Öğrenci programına kabul edildi.
Kremlin Sarayı'nda Vladimir Spivakov'un yönetimindeki Moskova virtüözleri ile ilk kez 10 yaşında uluslararası sahnelere çıkan Ganiyev, bugün Almanya Essen'deki Folkwang Sanat Üniversitesinde solistlik alanında lisansüstü eğitimine devam ediyor.
Genç keman sanatçısı, David Oistrakh Keman Yarışması, Lipinski-Wieniawski Genç Müzisyenler için Yarışma, Berliner Altın Madalya Uluslararası Müzik Yarışması ve Viyana Uluslararası Müzik Yarışması da dahil olmak üzere birçok saygın uluslararası müzik yarışmasında ödüle layık görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.