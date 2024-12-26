Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin takvimi açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2025'de 20 şehri kültür ve sanatla dolu bir yolculuğa çıkaracağını söyledi.
Ankara
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'nin de katıldığını belirtti.
Ersoy, şunları kaydetti:
"16 şehrimize eklenen bu güzide şehirlerimizle birlikte tarih, kültür ve sanatın zenginliklerini hep birlikte keşfedeceğiz. Amacımız, şehir sayımızı artırarak ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını dünyaya tanıtmak. Bu büyük festivale destek veren paydaşlarımıza, katkı sağlayan yerli ve yabancı tüm sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Kültür ve sanatın nabzı yine Türkiye'de atacak."
Takvim belli oldu
"Şehirde Festival Var" mottosuyla bu yıl 20 şehirde yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali, 5-13 Nisan'da Adana'da, 10-18 Mayıs'ta Mardin'de, 17-25 Mayıs'ta Manisa'da, 24 Mayıs-1 Haziran'da Şanlıurfa'da, 21-29 Haziran'da Samsun'da, 28 Haziran-6 Temmuz'da Bursa'da, 5-13 Temmuz'da Trabzon'da, 12-20 Temmuz'da Van'da, 2-10 Ağustos'ta Nevşehir'de, 16-24 Ağustos'ta Erzurum'da, 30 Ağustos-7 Eylül'de Çanakkale'de, 6-14 Eylül'de Kayseri'de, 13-21 Eylül'de Gaziantep'te, 20-28 Eylül'de Ankara ve Konya'da, 27 Eylül-5 Ekim'de İstanbul'da, 4-12 Ekim'de Malatya'da, 11-19 Ekim'de Diyarbakır'da, 25 Ekim-2 Kasım'da İzmir'de, 1-9 Kasım'da Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.
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🎉 Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 2025 yılında 20 şehrimizde kültür ve sanatla dolu bir yolculuğa çıkıyor!— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 26, 2024
📍Bu yıl rotamıza Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de katıldı. 16 şehrimize eklenen bu güzide şehirlerimizle birlikte tarih, kültür ve sanatın zenginliklerini hep… pic.twitter.com/ms7CDnsZxr