TRT'de Çanakkale Zaferi'nin 110. yılına özel içerik izleyiciyle buluşacak
TRT, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı dolayısıyla özel yayınları izleyici ve dinleyiciye sunacak.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Haber’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi özel yayını gerçekleşecek.
TRT 1'de yarın 10.30'da yayınlanacak "Alişan ile Hayata Gülümse" adlı programda, zaferin 110. yıl dönümüne özel içerik yer alacak.
Zaferi anlatan "Bir Dönüm Noktası-18 Mart 1915" belgeseli ise 13.15’te ekranda olacak.
Zaferin sanata ve tarihe yansımaları TRT 2 ekranlarında
Kültür ve sanat kanalı TRT 2'de saat 8.00'de Çanakkale Boğazı’nın geçmişten bugüne taşıdığı önemin anlatıldığı "Coğrafyadan Kültüre Bağ-Çanakkale" ekrana gelecek.
Seyit Ahmet Sılay'ın Çanakkale Savaşı'ndan kalan silah, kurşun, top mermisi, çeşitli belgeler, hatıralar, asker mektupları ve fotoğraflardan oluşan koleksiyonu, 17.00’de yayınlanacak "Koleksiyoner" programında incelenecek.
Çanakkale Cephesi'nde 1915 ve 1916'da çekilmiş haber filmi görüntülerini işleyen "Tarihin Ruhu" programı, 18.30'da ekrana gelecek.
"Edebiyat Dünyası", 110. yıla özel bölümüyle 20.30'da TRT 2 ekranında izleyiciyle buluşacak. Yazar İsmail Bilgin ve Yazar Haluk Oral, Çanakkale Cephesi’nden yazılan asker mektuplarını işleyecek.
Kahramanlık hikayeleri TRT Belgesel, TRT Türk ve TRT Kürdi ekranında
TRT Belgesel, gün boyunca 18 Mart ruhunu anlatan yapımlara ev sahipliği yapacak.
"Yaşamın Kıyısında Nabız" belgeseli, 16.35'te yayınlanacak. Programda Hakan Doğu’nun 2019 Gelibolu Triatlonu'nda yaşadığı ilginç anlar izleyiciyle buluşacak.
Türk denizciliğinin ve milli savunma sanayisinin önemli projelerinden "Oyunbozan-TCG Anadolu"nun proje süreci ve teknik özellikleri 18.30'da ekrana gelecek.
Ay yıldızlı kahramanların zorlu eğitimlerini ve operasyon kabiliyetlerini ele alan "Operasyon Ay Yıldız" 20.00’de, "Türkiye'nin Dev Yapıları-1915 Çanakkale Köprüsü" de 22.00’de TRT Belgesel'de izlenebilecek.
Kendilerini Çanakkale Savaşı'nda bulan bir grup gencin bugüne dönme hikayesini konu alan "Keşif 19: Çanakkale" filmi, TRT Türk'te 21.30'da yayınlanacak.
TRT Kürdi ekranında 10.00'da "Sabahın Sesi", 19.00'da "Ana Haber", 22.50'de "Çanakkale Ruhu" yayınlanacak.
Çocuklar Çanakkale Zaferi’ni TRT Çocuk ile öğrenecek
"Pırıl"ın Çanakkale Zaferi özel bölümü, yarın 11.45 ve 15.15’te ekrana gelecek. Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Şehitler Abidesi’ni gezecek çocuklar, Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemini öğrenecek.
"Babamın Gölgesi" çizgi filmi, Çanakkale Cephesi’nde görev alan bir yüzbaşı ve çocuklarının, savaşın gölgesinde geçen hikayelerini anlatacak. Film, 21.45’te TRT Çocuk'ta yayınlanacak.
TRT Diyanet Çocuk, güne özel "Gezgin Çelebi-Semavi'nin Sırrı" özel bölümünü 02.35, 11.10 ve 17.45’te ekrana getirecek.
TRT EBA’dan Çanakkale Zaferi’ne özel belgeseller
Çanakkale'de askeri zeka ve Osmanlı Kumandanı Cevat Paşa'yı konu alan mini belgesel, "Savaşın Kaderini Değiştirenler" 8.25’te yayınlanacak.
Çanakkale Savaşı'ndaki tabur imamlarını konu alan mini belgesel "Siperi Dolduran Dualar", 8.35 ve 21.30’da, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'ndaki kahramanca duruşunu anlatan "Destanlaşmış Kahramanlar" 10.45’te izleyiciye sunulacak.
Çanakkale Savaşı’nda susmayan tabyaları ve kahraman topçuları konu alan mini belgesel "Ateşin İçinden Geçenler" 11.05 ve 16.45’te, dönemin askerlerinin yaşadığı zorlukları, fedakarlıkları ve vatan sevgisini gözler önüne seren "Çanakkale Ruhu" belgeseli 11.15’te ekrana gelecek.
"Koleksiyoner" ise 21.00'de TRT EBA ekranında olacak.
TRT Müzik’te 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 110. yılına özel, TRT İzmir Radyosu sanatçısı Tuncay Kemertaş’ın sunumu ve konuklarının icrasıyla hazırlanan özel repertuvar 20.00’de izlenebilecek.
TRT radyolarında ise gün boyu özel konserler, programlar ve söyleşiler dinleyicilerle buluşacak.