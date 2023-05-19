Dolar
19.81
Euro
21.38
Altın
1,964.04
ETH/USDT
1,811.20
BTC/USDT
26,860.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"TRT Diyanet Çocuk"tan 24 özgün içerik

"Kalplere Yolculuk" temasıyla dini ve ahlaki değerleri çocuklara en doğru şekilde aktarmayı amaçlayan "TRT Diyanet Çocuk" kanalı 24 orijinal içeriği çocukların beğenisine sundu.

Fatih Türkyılmaz  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
"TRT Diyanet Çocuk"tan 24 özgün içerik

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, animasyon dizilerin içeriklerinde duanın öneminden, farz olan ibadetlere, hayvan sevgisinden, iyilik haberleri yapmaya çalışan kahramanlara, yemek tarifi verirken tasarruf, üretkenlik, sağlıklı beslenme, şükrü anlatan minik şefe, iyiliği dostluğu anlatan yapımlara kadar pek çok özel içerik çocukları bekliyor.

Özgün içerikler arasında 3-6 yaşa uygun "Mimikolar", "Sevimli Sabahlar", "Haylaz Notalar", "Kara Keçe" ve "Şef Lina" yer alıyor.

6-12 yaşa uygun içeriklerde ise "Hay Hak", "Cümbür Cemaat Kamptayız", "Meraklı Hafiye", "Ayrı Telden", "Aslan Parçası Cesur", "Galip Mülayim", "Kutup", "Heybeli Tiyatro", "Mina'nın Duası", "Mini Çeriler", "Temelden Öğreniyorum", "Dikkat Balonu", "Küçük Hafız Emin", "Fülfül Hac Yolunda", "Gezgin Çelebi", "Yumurcalı" ve "Geri Dön Çufi", "7 Kıtadan İyilik Habercileri" ve "Haklı Karınca" çizgi filmleri bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te depremzedeler için çelik konstrüksiyonlu köy evleri inşa ediliyor
İstanbul Havalimanı'nda 19 Mayıs coşkusu yaşandı
MSB'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı

Benzer haberler

"TRT Diyanet Çocuk"tan 24 özgün içerik

"TRT Diyanet Çocuk"tan 24 özgün içerik

"TRT Diyanet Çocuk" test yayınına başladı

TRT radyoları, deprem felaketleri nedeniyle 96'ncı yılını sade bir şekilde kutlayacak

Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini yetenek sınavıyla seçecek

Palet Türk Müziği İlkokulu, yeni öğrencilerini yetenek sınavıyla seçecek
Azerbaycan Devlet Televizyonunun arşivi TİKA ve TRT'nin katkılarıyla dijitalleştirilecek

Azerbaycan Devlet Televizyonunun arşivi TİKA ve TRT'nin katkılarıyla dijitalleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet