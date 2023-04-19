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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 23 Nisan'da çocuklara özel maraton

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TRT tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel "Çocuk Maratonu" gerçekleştirilecek.

Zafer Fatih Beyaz  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 23 Nisan'da çocuklara özel maraton

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Geleceğe Koşuyoruz" sloganıyla bu yıl ilki düzenlenecek çocuk maratonu, 23 Nisan Pazar günü saat 10.00-17.00 arasında Ankara Millet Bahçesi'nde yapılacak.

Çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli etkinliklerin olacağı maratonda, 0-3 yaş grubundan başlayarak, 15 yaşına kadar çocukların kendi yaş kategorilerinde katılabilecekleri koşu etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukların aileleriyle keyifli ve eğlenceli bir bayram geçirmeleri, spora ve sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik edilmeleri amaçlanıyor.

Çocukların oyun alanlarında doyasıyla oynayabileceği etkinlikte, ayrıca dans gösterileri, konserler, çocuk tiyatroları, sihirbaz gösterileri de yapılacak.

Çocuk Maratonu'na katılmak isteyen çocuklar ve aileleri, "23nisancocukmaratonu.com" adresinden ücretsiz kayıt yapabilecek.

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