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Kültür

Bestekar ve udi Yılmaz Yüksel vefat etti

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 08.08.2021
Bestekar ve udi Yılmaz Yüksel vefat etti

İstanbul

TRT sanatçılarından bestekar ve udi Yılmaz Yüksel, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, paylaşımında, "TRT ailesinin kıymetli isimlerinden bestekar ve udi Yılmaz Yüksel'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Uzun yıllar TRT İzmir Radyosu'nda ud sanatçısı, koro şefi ve yönetici olarak görev yapmıştı. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

TRT Ankara Radyosu'na 1969'da ud sanatçısı olarak giren Yüksel, TRT İzmir Radyosu'nda uzun yıllar koro şefi, ud sanatçısı ve yönetici olarak görev yaptı.

Sanatçı, "Gönlüme Gir Doğ Güneşim", "Çekemezler Sevgimizi", "Öyle Güzel ki Gözlerin", "Ömrümü Çalan Yıllar", "Seni Kendime Candan", "Yağmurlar Yağsa da" ve "Baharın Gülleri Solana Kadar"ın aralarında bulunduğu 116 besteye imza attı.

Yılmaz Yüksel, bu akşam saat 19.00'da TRT Nağme'de yayınlanacak "Gönül Ustalarımız Programı"yla anılacak. Programda sanatçının röportaj ve eserlerine yer verilecek.



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