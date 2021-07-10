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TRT'den Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılına özel yayın

TRT, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılına yönelik özel yayınları izleyicilerle buluşturacak.

Burcu Çalık Göçümlü   | 10.07.2021
TRT'den Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılına özel yayın

Ankara

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz 1995'te başlayan ve 10 bine yakın Boşnak sivilin Sırp askerler tarafından katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı, özel yayın ve etkinliklerle anılacak.

Bu kapsamda Potoçari Şehitliği'nde düzenlenecek "Srebrenitsa Soykırımı Anma ve Defin Töreni", yarın saat 12.00'de canlı yayınla TRT Türk ekranlarında olacak. Kimlik tespiti yapılan 19 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek törenle defnedilecek.

Soykırımın yaşandığı Potoçari eski akümülatör fabrikasından yapılacak yayında, soykırımın tanıkları da 26 yıl önce yaşananları anlatacak.

TRT World Citizen'dan dijital farkındalık kampanyası

"Srebrenitsa'yı Anma" etkinliğinin bu yılki temasını "Hayatları Yeniden İnşa Etmek" olarak belirleyen TRT World Citizen ise 10-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek sosyal medya paylaşımları ile soykırımın 26. yıl dönümünde farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Soykırıma dair videolar, mektuplar ve bilgilendirmeler TRT World Citizen sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

"Srebrenitsa'yı Anma" programının tamamı TRT World Citizen'ın Instagram (@trtworldcitizen), Twitter (@TRTWorldCitizen) ve Facebook (@trtworldcitizen) hesaplarından takip edilebilecek.

TRT, söz konusu yayınlarla, Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen soykırım ve sonrasında yaşananlar hakkında farkındalık oluşturulmasını hedefliyor.










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