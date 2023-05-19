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Kültür

Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları" adlı müzikli oyunu sahneledi.

Zehra Tekeci  | 19.05.2023 - Güncelleme : 19.05.2023
Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali devam ediyor Kaynak: Antalya Devlet Tiyatrosu

Antalya

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 16 Mayıs'ta başlayan festival kapsamında sahnelenen oyunda, Umut Azdal'ın yazdığı, Levent Ulukut'un yönettiği oyun seyirciyle buluştu.

Koreografisini Ayda Tuna'nın hazırladığı oyunun dekoru Hasan Yavuz, kostümleri Yıldız Köse, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri ise Kemal Alpan imzası taşıyor.

Devlet Tiyatroları 13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali,​​​​​​​ 26 Mayıs'ta sona erecek.

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